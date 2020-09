Je hloupé, že nám místo státu pomohl virus, říká odpůrce Airbnb v Praze

Co vám vadí na tom, když někdo pronajímá svůj vlastní byt?

Nevadí nám, když někdo svůj vlastní byt pronajímá někomu k bydlení, to je dokonce v souladu se zákonem. My kritizujeme poskytování ubytovacích služeb, kdy se z bytů stávají hotelové pokoje. Říkáme, že to je nelegální podnikání v prostorech, které pro to nejsou určené.

V únoru jste se účastnil protestní akce Stop Airbnb, ale od té doby se v té věci krátkodobých pronájmů událo mnoho věcí…

Letos se o tom tématu konečně začalo hodně mluvit, bylo toho opravdu hodně. Například na městské části v Praze 1 vznikl výbor proti vylidňování, který tu věc měl řešit, ale myslím si, že spíše dělají marketing a výstavy, před změnou ve vedení radnice tuto problematiku řešila jedna pracovní skupina.

Svou pracovní skupinu svolala i ministryně Klára Dostálová (z hnutí ANO, pozn. red.), hned v únoru bylo první jednání a ona prohlásila, že se účastnili všichni zainteresovaní, což jsem kritizoval. Za bydlící tam nebyl nikdo. Sice přišel starosta (Petr Hejma ze STAN, pozn. red.), on je ale politik a prosazuje také zájmy podnikatelů. Paní ministryni jsme proto napsali několik dopisů, já jsem se s ní také pohádal v televizním pořadu Michaely Jílkové Máte slovo. Paní Dostálová mi pak dala čestné slovo, že mě na další jednání pozve.

A splnila slib?

Druhého jednání na ministerstvu jsme se už účastnili, to bylo začátkem července, a tam jen tak mezi řečí řekla paní ministryně něco velmi důležitého, co my říkáme už asi rok. Všichni to přitom stále popírají, tedy pokud chcete z bytu udělat ubytovací provozovnu, tak ho musíte rekolaudovat. To je velmi podstatná věc, protože se ukázalo, že nejen stavební, ale i další zákony včetně toho živnostenského platí.

Proč je to tak důležité?

Živnostenský zákon říká, že podnikatel oznamuje úřadu provozovnu a současně že se ta provozovna musí řídit různými předpisy, tedy když to vezmeme na bydlení, tak provozovna musí mít souhlas hygieniků, hasičů kvůli evakuačním cestám... A to žádný z těch bytů, které se pronajímají turistům, nemá. Živnostenské úřady ten problém neřeší, zákon jim dokonce umožňuje to neřešit. Na druhou stranu je možné přijít a zaregistrovat si provozovnu do cizího bytu – třeba toho pana starosty – a to rovněž nikdo neřeší.

Co se s tím dá dělat?

Dají se dělat kontroly, podněty ke kontrolám by měla dávat i radnice, protože je to v zájmu jejích obyvatel. Letos 20. července bylo jednání Fóra pražských senátorů. To je seskupení senátorů, kteří mají volební obvod v Praze, a oni mají pravidelná jednání. Fórum na téma Airbnb měli poprvé v létě 2019. Letos jsem tam vystoupil už podruhé a za ten rok se toho stalo poměrně hodně, jedna z důležitých věcí je ministryní uvedená potřeba rekolaudace. Na jednání se senátory zazněla další důležitá věc – tedy že všechny rozsudky, které se tím krátkodobým ubytováním zabývaly, vlastně řešily něco jiného.

Stavební úřad už pro jedno společenství vlastníků jednotek (SVJ) vydal výzvu, aby ti, kteří v bytech poskytují ubytovací služby, toho nechali do letošního 31. července nebo aby ten byt rekolaudovali. Petr Městecký předseda spolku Snesitelné bydlení v centru Prahy

Co na to všechno říkají ti, kteří byty pronajímají turistům?

Ohánějí se mimo jiné rozsudkem Nejvyššího správního soudu z roku 2007, ten říká, že není nic podstatného na tom, jestli se byt pronajímá dlouhodobě, či krátkodobě, a že to stavební úřad nemá řešit. V tomto ohledu s tím rozsudkem souhlasíme, protože říkáme, že pronájem bytu k bydlení je výkonem vlastnického práva a do toho nikomu nic není. A tím se dostáváme zase na začátek.

Přesto se nakonec ledy pohnuly?

Stavební úřad už pro jedno společenství vlastníků jednotek (SVJ, pozn. red.) vydal výzvu, aby ti, kteří v bytech poskytují ubytovací služby, toho nechali do letošního 31. července, nebo aby ten byt rekolaudovali na ubytovnu. Týká se to jednoho domu na Novém Městě v Praze 1.

Vaše bydlení v centru Prahy ale muselo být od jara stejně klidné, když turistů citelně ubylo…

V domě, kde bydlím, je 38 bytů, loni v létě tam bylo až deset hotelových pokojů z bytů. Teď z nich fakticky funguje jen jeden, ale má stoprocentní vytíženost.

Problém se tak trochu vyřešil sám a bydlení v centru metropole je snesitelnější…

Je ale strašně hloupé, že platíte daně a s vaším problémem vám místo státu nakonec pomůže nějaký virus. Kromě toho se ale SVJ v domě, kde bydlím, hádá s živnostenským odborem Prahy 1 a oni tam vůbec nechápou podstatu věci, tedy že byty nejsou určené k podnikání, a ohánějí se zmíněným starým rozsudkem. Ten navíc řeší něco zcela jiného a žádný rozsudek o ubytovacích službách v bytech nebyl v České republice doposud vydán.

A jak dlouho během koronakrize byl naprosto prázdný ten jediný byt, který se teď u vás pronajímá turistům?

Turisté začali přijíždět hned, jakmile se otevřely hranice.

A jaký je osud těch dalších bývalých hotelových bytů?

Některé z nich jsou zatím prázdné a v některých někdo opravdu bydlí, tedy ne krátkodobě – většinou na měsíc či déle. Majitelé ty byty pronajali na bydlení, takže z našeho pohledu je to tak, jak to má být, a žijí tam Češi i cizinci. Nestřídají se tam a není s tím problém.

A víte, na jak dlouho mají podepsané nájemní smlouvy?

Nám jako SVJ do toho z právního hlediska nic není, oni nemají povinnost nám nájemní smlouvy ukazovat. S majiteli ale v nějakém kontaktu jsme, nakonec tedy víme, že ve třech případech je tam nájemní smlouva podepsaná na rok, další dva byty jsou pronajaté na několik měsíců a některé byty zůstaly zcela prázdné. Jsou to ale údaje od jednoho, jediného domu. Neodpovídá to situaci v celém centru a možná je na tom náš dům z pohledu jeho stálých obyvatel lépe, navíc na tom ani nikdy nebyl nejhůř.

Dá se ale říci, že někteří majitelé bytů vyčkávají, jak se situace dále vyvine?

Nejsem si jistý tím, že čekají, jak to dopadne. Protože se situace nejspíše nezmění v řádu měsíců ani jednoho roku, turistů je v Praze prostě málo, i proto je na realitních portálech vidět, že ceny nájmů v centru klesly o deset i více procent. Musíme ale přesvědčit úřady, že zákony platí pro každého.

