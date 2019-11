Mobil opravíte snadno, mixér můžete rovnou vyhodit, ukázal průzkum

Desatero kvality aneb jak poznat opravitelný výrobek Podívejte se jestli jde výrobek rozebrat Některé výrobky jsou slepené či vyrobené z jednoho kusu. Dostat se do nich je tedy téměř nemožné. Zaměřte se také na to, jestli je utažen šrouby a nebo nýty a jak se k nim dá dostat.

Zkontrolujte baterii

Zjistěte si, zda je baterie pevně připevněná či lze vyndat.

Použité materiály

Podívejte se, z čeho je výrobek vyroben, zaměřte se hlavně na namáhané komponenty přístroje. Někdy jsou totiž kvůli ceně používány plasty na místech, kde by měl být kov. Dochází pak k rychlému opotřebení produktu. Recenze

Zeptejte se svých známých a přečtěte si recenze na webech či hodnocení na e-shopech. Buďte však kritičtí, některé e-shopy si recenze píší sami a nejsou tím pádem reálné a vypovídající.

Reklamace

Existují e-shopy, které nabízí filtry podle toho, zda jde produkt reklamovat. Zjistěte si dopředu podmínky pro reklamaci.

Ptejte se

Dobrý prodejce vám poradí. Ptejte se na kvalitu, opravitelnost i četnost reklamací. Vybírejte si značky, kterým důvěřujete.

Manuál

Podívejte se, zda má výrobce na webu k výrobku servisní manuál či schéma. Případně se prodejce přímo zeptejte.

Dostupnost

Má výrobce zastoupení v České republice? Má vlastní servisní síť? Náhradní díly

S tímto bodem vám může pomoci opravář. Zjistěte si, zda výrobce nabízí na své produkty náhradní díly a jaká je jejich cena. Mnoho produktů, které nemají značku sice stojí málo, ale nenabízí se k nim náhradní díly a jsou tudíž neopravitelné.

Cena

Nereálně levné výrobky se nevyplatí koupit. například, pokud si koupíte tyčový mixér za 300 Kč, rozhodně neušetříte. V případě porouchání vám ho totiž nikdo neopraví. Běžný opravář si bere sazbu okolo 250 Kč na hodinu, v případě snahy o opravu zalepeného výrobku by si účtoval mnohonásobně vyšší částku, než byla pořizovací cena výrobku.