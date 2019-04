Rozbité spotřebiče a hračky nevyhazujte ani po záruce. Opravář se vám ozve

Auto na dálkové ovládání jejím synům dojezdilo chvíli po skončení záruční doby. Opravit ho nikdo z rodiny neuměl, ale na webu našli službu Opravárna.

„Doma nám shodou okolností už pár měsíců leží další tři rozbité elektronické hračky - Kouzelný kohoutek, Zneškodni zombie, což byl vánoční hit před dvěma lety, a Furby. I proto jsem se se rozhodla Opravárnu vyzkoušet,“ svěřila se Lucie Hladká.

Podle zakladatele projektu Jana Charváta je totiž opravitelných až 56 procent spotřebičů. „Neopravitelná bývá hlavně levná elektronika z Číny,“ říká Charvát.

Na webu Opravárna je nejprve potřeba vybrat, jestli chceme hledat opraváře v okolí svého bydliště, nebo si objednáme svoz do servisu, kde opravu nacení, zdarma. Svoz je ale zajištěn jen pro určité přístroje, jako jsou mobily, tablety, kamery či tiskárny. Stačí je zabalit a přepravní společnost si je vyzvedne. Hraček se tedy tato možnost netýká, takže zamíří přímo k opraváři.

Poptávku po šikovném opraváři zadala paní Lucie přes internet jednoduše. Zaregistrovala se, vybrala termín a místo opravy, do příslušné kolonky vypsala závady všech tří výrobků a přidala jejich fotky. Nyní bylo potřeba zaplatit 49 korun platební kartou nebo 75 korun pomocí SMS.

Tato částka slouží podle majitele domény k provozu webu a je také zárukou, že má dotyčný o zakázku skutečně zájem.

Lucie zvolila první možnost a její zakázka byla ihned nabídnuta všem opravářům a servisům v okolí. Pár minut poté, co objednávku Lucie zadala, jí do e-mailu došla první nabídka a za pár hodin další.

Podle Jana Charváta obvykle na běžnou poptávku reaguje kolem pěti opravářů, záleží na lokalitě i typu produktu. „Nejvíce jedou mobily, počítače, notebooky nebo tablety. Pokud jste hobby kutil a svoje služby chcete naopak zkusit nabídnout, můžete se na Opravárně zaregistrovat - žádná provize se portálu neplatí,“ vysvětluje.



Smůla na hračky

A jak to bylo dál? Paní Lucie kontaktovala prvního ze dvou opravářů, kteří se jí ozvali. Na webu měl osmnáct kladných recenzí, navíc bydlel nedaleko, vzdušnou čarou jen asi kilometr. „Cenu za opravu všech tří hraček odhadl na pět set korun, domluvili jsme se ale, že hračky nejdříve prohlédne a pak se domluvíme, co a jak dál,“ popisuje Lucie.



Opravář se obratem ozval, ale bohužel neměl dobré zprávy. Oprava auta by přišla na 1 100 korun, Furby na 500 korun, Kouzelný kohoutek doporučil opravář vyhodit, protože měl spálený motor čerpadla. U zombíka byl verdikt 300 korun jen za diagnostiku: „Dvakrát jsem ho otevřel a zase zavřel, naprostá hrůza uvnitř,“ sdělil Lucii, kterou nepotěšil, protože všechny hračky byly značkové se spoustou kladných recenzí.„Máte celkem smůlu na výrobky, dokážu opravit osmdesát až devadesát procent věcí,“ uzavřel kauzu opravář.

Lucie tedy úspěšná nebyla, zaplatila naštěstí jen oněch 49 korun na provoz Opravárny. Auto a Furbyho nechala opraváři na náhradní díly jako kompenzaci za šest hodin práce.

Opravárna sdružuje přes tisíc všeumělů

Opravárna funguje už čtyři roky a za tu dobu se jí povedlo vybudovat největší síť hobby opravářů i odborných servisů v České republice. Momentálně je jich už 1 200, zhruba polovinu tvoří profesionálové, druhou polovinu „hobíci“. Specializací služby je především elektronika, ale najde se tu hodinový manžel, šikovná švadlena, hodinář, automechanik. Poradí si tady téměř se vším.

„Jedna paní zadala, že chce opravit manželství. Ale nikdo se jí na to neozval. Jak to s ní dopadlo, nevíme,“ připomíná kuriózní poptávku Jan Charvát.

Doplňkovou aktivitou Opravárny jsou workshopy pro lidi, kteří si chtějí vyzkoušet opravy svépomocí - za 450 korun se během hodiny a půl mohou naučit, jak si opravit elektro, mobily, šicí stroje - aktuálně jsou vypsané termíny v Brně a Ostravě.

Druhý život nábytku i hlídání mazlíčků

I další aktivity se zaměřují na záchranu použitých věcí. Neziskový projekt Z pokoje do pokoje vrací zpět do koloběhu starý nábytek, pořádá také veřejné dílny pro zájemce o renovaci nábytku.

Web NejŘemeslníci sdružuje 33 400 registrovaných firem s bezmála osmdesáti tisíci referencemi od zákazníků.

SuperSoused zase nabízí služby drobných řemeslníků a „kutilů“. Můžete si objednat všechno možné, od úklidu přes hlídání domácích mazlíčků až po sestavení nábytku z IKEA. Zdarma zadáte, co potřebujete, doplníte kde a kdy a zaplatíte až po odvedení práce.