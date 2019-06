Lidem chybí doteky, rozmáhá se tak nový wellness: placené mazlení

Lidé po celém světě staví své podnikání na lidském doteku. Ten v dnešní do značné míry odosobněné a individualistické společnosti mnoha lidem chybí. Dříve to někteří lidé řešili návštěvou erotických salonů. Dnes už nemusejí. Alespoň ne všude.

Například ve městě Portland v americkém státě Oregon si před pár lety otevřela salon „na mazlení“ Cuddle Up To Me (v překladu Přitul se ke mně) Samantha Hessová. Dnes už zaměstnává několik expertek na mazlení (čeština nemá pro anglické cuddler jednoslovný výraz).

Služba může trvat od 15 minut do 5 hodin a na hodinu stojí 1400 nebo 1800 Kč, podle zkušeností „mazliček“. Ty jsou, stejně jako jejich klienti, po celou dobu oblečené. Mohou se spolu objímat, jen tak vedle sebe sedět, ležet, tančit, zpívat, číst si nebo hrát hry. Po celou dobu si klient může užívat náklonnost a pozornost, která patří jen jemu.



Terapie povalováním se

O poskytování podobné služby ve spojení s wellness centrem před pěti lety začal uvažovat i padesátník Pavel Richter z Prahy. Sám prošel například kurzem thajské masáže přímo v Thajsku. „Lidem chybějí doteky a ani já nejsem výjimka. Myslím, že by to mohlo mít úspěch,“ sliboval si tehdy Richter.

Jeho sen se splnil. Salon Lolltherapy (loll znamená anglicky povalovat se) v samém srdci Prahy je otevřen jak jednotlivcům, tak třeba pracovním kolektivům. Více než o mazlení jde o povzbuzující nebo uvolňující masáže inspirované Asií. Základem je péče o hlavu, krk a šíji, na niž mohou navázat procedury pro nohy a trup.

Vzájemné doteky jsou však jádrem služby, kterou Lolltherapy nabízí pro firmy řešící komunikační problém mezi některými svými pracovníky. Fyzioterapeutka tu vyučuje a dohlíží na masáže ve dvojicích. „Vzájemnou masáží se bourá bublina, kterou člověk přirozeně má a případné komunikační konflikty, může to mít efekt navození komunikace,“ vysvětluje Richter. „Když se někdo vyloženě brání ‚nás k sobě nedávejte‘, nutit je nebudeme. Ale u lehce narušených vztahů se takto dá zvětšit pravděpodobnost komunikace. Dvojice se baví třeba o tom, co koho bolí,“ doplnil.



Skandinávské objetí

Reportér britského Guardianu Rhik Samadder si profesionální mazlení vyzkoušel v Londýně. Rebekka Mikkolaová tu založila podnik Nordic Cuddle (název skandinávské objetí odkazuje na její finský původ).

Majitelka salonu nejdřív novináře drží za ruku a přitom si s ním povídá. Pak zkoušejí se obejmout ve stoje a společně dýchat. Rebekka ho hladí po zádech, po chvíli se přesouvají na postel. Vyzkoušejí několik pozic, během nichž si vzájemně pokládají hlavu na hrudník toho druhého. Přitom se pevně objímají, proplétají se nohama a masírují se konečky prstů. „Bylo to velmi familiérní, ale také divné a matoucí, dělat tohle s někým, koho jste potkali před 20 minutami,“ píše Samadder.

Mikkolaová začíná každé sezení tím, že se s klientem baví o jeho vztahu k dotekům. Aby měla aspoň trochu tušení, s jakým typem člověka se ocitá v posteli. Vždy klientovi říká, co bude dělat a zeptá se, zda to nevadí. Její služba je o emocích. Klienti prý skoro polovinu času v jejích rukách pláčou.

Tvrdí, že za 1 000 hodin své praxe se nesetkala s ničím nevhodným. Pokud se však klienti k jednomu terapeutovi objednají vícekrát, nabídne jim jiného.

Hmat je nejsilnější lidský smysl. Přitom se mu dnes spousta lidí vyloženě vyhýbá. Podle Mikkolaové však platonické dotýkání snižuje úzkost a zvyšuje sebedůvěru, empatii a pocit pohody. „Laskavý kontakt umožňuje vyplavování hormonu lásky a důvěry oxytocinu a zvyšuje zastoupení hormonu štěstí serotoninu. Snižuje také krevní tlak a posiluje imunitní systém,“ tvrdí.