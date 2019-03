Slevové portály se chtějí zaměřit na zážitky, cestování a potraviny

„Trh slevových portálů pro nás vůbec není zajímavý, i když to zní absurdně, protože jsme byli první. Dnes vnímáme svou pozici jinde, zajímavý je pro nás trh tuzemského cestování, který má šestnáct miliard, trh gastra, masáží. To jsou všechno miliardové trhy, kde se snažíme uspět,“ popisuje nynější situaci Marie Havlíčková, dvaatřicetiletá šéfka Slevomatu, které ve firmě nikdo neřekne jinak než Maruška.



Marie Havlíčková přišla do čela Slevomatu v roce 2014 a od té doby se snaží změnit směr firmy, která stejně jako ostatní na trhu začínala jako portál hromadného nakupování. Neboli když se našel dostatečný počet lidí, co si koupil kupon na večeři v restauraci, dostal slevu. Slevové portály, co nic jiného nedělají, už však podle Havlíčkové nemají šanci.

Dnes se Slevomat snaží profilovat hlavně jako inspirační a zážitkový web, kde si lze koupit balíček v tuzemském či zahraničním hotelu, masáž nebo střihání vlasů, ale rozhlíží se i dalšími směry. Loni Slevomat spustil vlastní cestovku na exotické destinace a rozšířil nabídky pobytů v ­okolních státech hlavně díky svému majiteli, britské společnosti Secret Escapes.

Slevoking se zaměří na cestování

Podobným směrem jde i dvojka na trhu, společnost Slevoking. „Pokračujeme v nastaveném směru vzdalování se od slevových portálů, chceme být specialistou v online cestování. S rebrandingem, který proběhne na naše páté narozeniny nyní v dubnu, z trhu slevových portálů oficiálně vystoupíme,“ popisuje spolumajitel Slevokingu, nově Travelkingu, Peter Koša. „Uvědomili jsme si, že název Slevoking nás jednak nevystihuje a jednak je spíše překážkou dalšímu rozvoji,“ vysvětluje Koša. Cílem Travelkingu je být jedničkou v segmentu krátkých dovolených vlastní dopravou.

Naopak Slevomat měnit značku nechce. „Nemáme důvod to udělat. Značka je silná, má důvěru. Snažíme se transformaci dělat organicky, přes služby, ne přes název,“ vysvětluje Havlíčková.

Jedním z důvodů, proč se společnosti na novou cestu pustily, je i fakt, že trh hodně prořídl. Z původních až čtyř stovek slevových portálů jich zbylo jen pár, přičemž konec často nebyl bezbolestný. Jen v posledních měsících hlásily finanční problémy například portály Hyperslevy.cz nebo Pepa.cz.

„Několik neseriózních firem skončilo s velkými dluhy, poškodily desítky hotelů a tisíce zákazníků. Pro nás to má vždy hořkosladkou chuť. Na jedné straně část zákazníků zanevře na portály jako takové, na straně druhé se část zákazníků přesune k­ nám,“ uvádí Koša.

Změny potvrzuje i Matěj Dvorský řídící portál Skrz.cz, spadající pod stejnou mateřskou firmu jako Slevomat, který začínal jako agregátor slevových portálů. „Nabídky ze slevových portálů stále propagujeme a pořád tvoří významnou část našeho byznysu, ale čím dál tím více se už nějakou dobu zaměřujeme i na jiné typy partnerů. Naším hlavním cílem je cestování, takže spolupracujeme kromě prodejců pobytových balíčků s cestovními kancelářemi a­agenturami a ­rezervačními portály,“ popisuje Dvorský.

Podle Marie Havlíčkové už se jim změna směru osvědčila, protože loni měli 270 tisíc nových zákazníků. Slevomat pokročil i v tom, co hodně lidí vnímalo jako brzdu, a to, že si zákazník musel tisknout voucher, někam volat a rezervovat termín. Dnes už má podle Havlíčkové většina nabídek v cestování přímé rezervace. O ­totéž se pokouší i v lokálních službách, jako jsou zmíněné masáže nebo kadeřník.

Slevomat zavede dynamické ceny

Další změnou je úkrok od dosavadního modelu, kdy se zákazník musel přizpůsobovat a uvedené ceny třeba platily pro tři osoby od pondělí do čtvrtka a za dalších podobných podmínek. Nově by si měl podle Havlíčkové vybírat zákazník, kdy a kam chce. Jak to ale skloubit s tím, že slevy a nižší ceny jsou většinou jen na méně naplněné dny?

„Proto zavedeme ještě do letní sezony dynamické ceny. Mělo by to fungovat jako letenky, dnes bude jedna cena a zítra jiná, protože se změnila kapacita hotelu,“ popisuje šéfka Slevomatu. S blížící se sezonou a ubýváním kapacit půjdou ceny nahoru.

Další částí, kterou se šéfka Slevomatu snaží vyladit, je nabídka zboží na jejich webu. „Chceme být i u zboží v ­roli trendsetterů, jako je tomu třeba u zážitků,“ popisuje Havlíčková. Začali proto oživovat kategorii potravin, kde dosud byly k mání hlavně suché plody a takzvané superpotraviny. „Třeba jsme ukázali Čechům chia semínka, před dvěma lety jsme jich prodali asi dvanáct tun,“ vzpomíná Havlíčková. Nyní se ale chtějí zaměřit i na čerstvé, hlavně farmářské potraviny a vlastně trošku konkurovat i svému zakladateli Tomáši Čuprovi a jeho Rohlíku.

I přes to, že Slevomat už nechce být vnímán jako slevový portál, se slevami úplně nekončí. „Chceme, aby každá nabídka měla nějakou přidanou hodnotu a jednou z nich je sleva. Ale není to nejklíčovější věc,“ uzavírá ředitelka, která se kvůli tomu, aby lépe stíhala práci skloubit s­ půlroční dcerkou, přestěhovala za novým sídlem Slevomatu do Karlína.