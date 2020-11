Kaufland začal přijímat všechny stravenky. Zaplatit jimi jde až za 1600 korun

Přetahovaná o zákazníky, kterým se v době častých home officů v kancelářích nahromadí stravenky za několik měsíců, začala před měsícem, když Lidl oznámil, že od 1. října začne přijímat běžné stravenky firmy Sodexo (Gastro Pass) kromě svých vlastních Naše stravenka.

Bylo jen otázkou času, kdy se k podobnému kroku rozhodne sesterský Kaufland, který je s Lidlem ve stejné německé skupině Schwarz-Gruppe. Ten dosud přijímal vlastní Stravenky Naše Stravenka a Ticket Restaurant. Další typy stravenek začíná přijímat od 9. listopadu.

„Rozšiřujeme možnost placení pro naše zákazníky, kteří využívají stravenky nebo stravenkové karty. Mohou jimi platit v hodnotě až 1 600 korun za jeden nákup,“ uvedla Renata Maierl, mluvčí společnosti Kaufland.

Kaufland limit nastavil na 1 600 jen u elektronických stravenek, u klasických papírových přijímá maximálně deset kusů poukázek. Nejvyšší nominální hodnota jedné stravenky je 131 korun. Hotovost tak jako ostatní nevrací.

Od listopadu začal stravenky přijímat také Globus. I on nastavil vysoký limit, a sice 1 000 korun na jeden nákup. To je do této doby dost neobvyklé, třeba Tesco přijímá maximálně pět kusů stravenek nehledě na jejich nominální hodnotu. Kdo chce platit víc, musí si tak nákup rozdělit. Globus přijímá i stravenky Edenred a Sodexo.

Tato stravenková lavina může mít kromě hromadění stravenek ještě jeden pragmatický důvod. Obchodní řetězce totiž prodávají i nepotravinové zboží a mohou předpokládat, že se část vánočních nákupů z uzavřených kamenných obchodů a nákupních center přesune právě k nim. Za stravenky si sice nikdo hračky nebo domácí potřeby nekoupí, ale jejich akceptování může být rozhodujícím momentem, jak k sobě přitáhnout zákazníky k velkým vánočním nákupům.