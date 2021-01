Stravenky vs. stravenkový paušál. Svedou boj o výsadní místo mezi benefity

Pokud má zaměstnanec možnost využívat stravenkový paušál, na výplatní pásce uvidí zhruba o dva tisíce korun měsíčně víc. Záleží na odpracovaných dnech a na tom, kolik mu zaměstnavatel na stravování přispívá.

Daňově nejvýhodnější je pro zaměstnavatele přispět na stravování částkou do výše 75,6 koruny za den. Výhodou pro něj oproti nakládání se stravenkami je, že mu odpadne administrativa, někteří zaměstnavatelé dokonce platili stravenkovým firmám provize.

Nicméně stravenky jsou mezi tuzemskými zaměstnanci nejčastějším a nejoblíbenějším benefitem. Na revoluci v odměňování to proto zatím nevypadá.

„Jsme rádi, že nastavení systému umožňuje firmám, aby si vybraly z obou variant. Zatím ale nemáme informace, jak ho budou chtít zaměstnavatelé a zaměstnanci využívat,“ říká Eva Martinicová, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Pro malé je paušál atraktivnější

Podle Jana Pivoňky, manažera lidských zdrojů z personální agentury ManpowerGroup, není stravenkový paušál u zaměstnavatelů zásadní téma. „Pro střední a velké firmy by tento přechod nepřinesl žádné významné úspory, protože často nemusí stravenkovým firmám platit žádné provize,“ uvádí.

Navíc podle něj zaměstnanci stravenky vnímají jako něco navíc a jejich zrušení by považovali za ztrátu bez ohledu na zvýšení mzdy. Proto úprk k paušálu neočekává.

Připouští však, že menší zaměstnavatelé zřejmě nový benefit využijí. „Jiná situace bude u malých firem, které doposud stravenky neposkytovaly. Tam asi nebude velká motivace ke spolupráci se stravenkovými společnostmi,“ doplňuje.

Nejvíce mohou díky paušálu uspořit poskytovatelé stravovacích zařízení, protože už nebudou odevzdávat část své marže stravenkovým firmám.

Společnost LemonPay, která nabízí stravenkovou a benefitní kartu podobající se platební kartě, je ohledně budoucnosti paušálu optimističtější. „Podle našeho průzkumu plánují dva z pěti zaměstnavatelů zavést stravenkový paušál už v prvním čtvrtletí roku 2021,“ tvrdí Petr Skoč z LemonPay.

Zároveň věří, že zaměstnavatelé nebudou chtít pouze zaslat lidem peníze na účet, a proto se ujme benefitní karta LemonPay. Na rozdíl od stravenkových firem totiž prostředky na této kartě nemají například omezenou platnost a přijímají ji jakékoliv platební terminály.

Budoucnost je v kartách

Stravenkové firmy zatím největší podíl svého obratu generují díky papírovým poukázkám, ale stravenkové karty vehementně propagují. Společnost Edenred například na začátku prosince spustila program, kdy za každé jídlo zaplacené stravenkovou kartou v restauraci vrací na karetní účet pětikorunu.

S podobným programem přišla v létě také společnost Up, vydavatel stravenek Cheque Déjeuner. U ní za každých sto korun zákazník získá deset bodů a po nasbírání sta bodů získá sto korun na účet eStravenky. Společnost Sodexo zase přidala možnost připojit ke stravenkové kartě vlastní platební kartu. Na to navázala služba Peníze zpět, díky čemuž uživatelé mohou získávat až patnáct procent zpět ve vybraných restauracích.

Aby stravenkářské firmy přitáhly další klienty, prosazují se také více u obchodních řetězců. Nově je loni začal přijímat Kaufland, Lidl či Globus. Poukázky začaly brát také některé e-shopy.

Platnost podle stravenkářských firem není nutné prodlužovat, neboť lidé je prý většinou stihli využít. Pokud se jim to nepodařilo, zůstává možnost je vrátit u zaměstnavatele. Jak upozorňuje vydavatel poukázek Cheque Déjeuner, možné to je do konce ledna.Každopádně lidé, kteří nyní doma objevili propadlé stravenky z loňska, už nemají moc možností, jak je využít. Například společnost Sodexo prodloužila platnost benefitů pro volný čas do konce března. Jenže to je výjimka.