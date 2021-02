Slabý benefit? Polovina firem nenahradí stravenky penězi, tvrdí průzkum

Výsledky průzkumu představili zástupci UZS na čtvrteční tiskové konferenci. Stravenkový paušál začal platit od 1. ledna. Zaměstnavatelé se tak mohou rozhodnout, zda svým pracovníkům poskytnou stravenky nebo peněžní příspěvek na stravování v podobě stravenkového paušálu. Ten je na straně zaměstnanců osvobozen od daní i pojistných odvodů do zákonem stanovené výše.

Právě limit pro poskytování paušálu s daňovým zvýhodněním u něj považuje za bariéru 32 procent firem. Maximální výše v letošním roce je podle daňového experta UZS Petra Frische 75,6 koruny za jednu odpracovanou směnu.

„Naopak u nepeněžité podpory, kam řadíme samozřejmě stravenky jako takový nejviditelnější příklad, nebo třeba i zaměstnanecké kantýny nebo případně i dovoz jídla přímo z nějaké oblíbené restaurace na fakturu do zaměstnání, tam to daňové zvýhodnění minimálně na straně zaměstnance není nijak omezeno,“ uvedl Frisch.

Další nevýhodou paušálu je podle pětiny zaměstnavatelů to, že může být zabaven v exekuci. V zákoně, kterým byl stravovací paušál zaveden, není podle Frische výslovně nic stanoveno. Někteří exekutoři podle něj, ale hodlají tuto možnost otestovat u soudu a teprve soud může poskytnout nějaký závazný výklad. Pokud už ale zaměstnanec dostane paušál na účet a je přikázána exekuce pohledávky u finančního ústavu, není vyloučeno, že bude dluh vzat i z příspěvku na stravování, řekl dále Frisch.

Konec provizí stravenkovým firmám

Nemožnost poskytnout paušál zaměstnancům v době nemoci, dovolené nebo při péči o člena rodiny považuje za bariéru devět procent firem.

Za přínos naopak 52 procent firem označilo to, že zaměstnanci si za peněžní příspěvek mohou koupit, co chtějí. Podle výkonného ředitele UZS Víta Jáska by ale měl být použit na stravování. „Pokud chci, aby si zaměstnanci mohli koupit cokoliv, od toho mají mzdu,“ řekl. Další výhodu paušálu 32 procent zaměstnavatelů vidí v tom, že nemusejí platit provize stravenkovým firmám.

Průzkum UZS uskutečnila on-line od 5. do 12. února mezi svými členy. Zúčastnilo se ho zhruba 600 respondentů.

Stravenkový paušál kritizovala například Asociace provozovatelů poukázkových systémů, podle které hrozí, že bude využit k optimalizaci mezd. Navíc pro státní rozpočet může podle ní znamenat výpadek 20 miliard korun. Mezi podporovatele paušálu naopak patří Asociace hotelů a restaurací, Svaz obchodu a cestovního ruchu, Hospodářská komora ČR či Asociace českého tradičního obchodu.