Nákupy v druhé vlně. Do obchodů po sedmé večer, lidé také začali šetřit

„Přibylo nákupů ve večerních hodinách po devatenácté hodině, kdy vzrostl počet návštěvníků o patnáct až dvacet procent. V devadesáti procentech případů nakupuje jen jeden člověk za rodinu,“ popsal momentální strategii českých zákazníků šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Lidé se sami snaží vyhnout frontám a shlukování na prodejnách, proto část z nich vyhledává časy, ve kterých by jindy už byli doma u televize, knížky nebo v restauraci.

Proti tomu jde ovšem vládní nařízení o zákazu nedělního prodeje a uzavření obchodů ve 20 hodin ve všední dny, které tvrdě obchodníci kritizují.

„Jde o sociální inženýrství, které vytváří chaos a navíc koncentruje lidi na jedno místo každou sobotu,“ rýpl si Prouza. Snahou vlády by mělo podle něj naopak být otevírací hodiny maximálně prodlužovat, jako se tomu děje v reakci na pandemii v Polsku nebo v Rakousku.

Zapomeňte na klasické Vánoce

Svaz obchodu se obává, že vláda bude do konce roku opatření rozvolňovat jen pomalu nebo vůbec a Češi se tak mohou rozloučit s klasickými Vánocemi i shonem kolem shánění dárků. Upozornil, že už teď jsou rozvážkové firmy na hranici svých kapacit a doporučil proto nákupy vyřešit co nejdřív.

„Zapomeňme na Vánoce, jak je známe. Nemůžeme počítat s tím, že si první nebo druhou adventní neděli dáme svařák na náměstí. Nemyslím, že budou fungovat stánky s trdelníky, a pokud budou v provozu vánoční trhy, tak jen za velmi přísných podmínek,“ předeslal ve středu na tiskové konferenci.

Letošní koronavirová krize významně mění nákupní zvyky lidí, a to dokonce v průběhu roku. Zákazníci se chovají jinak než na jaře, i když některé věci se shodují. Ustoupily panické nákupy, poklesla morálka a častější konflikty třeba s nenošením roušek musí řešit ochranka nebo dokonce policie.

Špatným signálem pro celý obchod je drsný pokles nálady zákazníků. Míra úspor dosáhla rekordních 18,5 procenta a je nejvyšší od vzniku České republiky. Klesá spotřeba domácností, lidé přestávají utrácet, ale zato rostou vklady v bankách.

„Z pohledu ekonomiky jako celku je to obrovský problém. Když lidé neutrácejí, obchody neinvestují, nemají co prodávat a výrobci omezují výrobu. Řetězec se rychle cyklí a vede to k velkým problémům,“ shrnul Prouza.

I když se zatím ve velkém nepropouští, ekonomika domácností už se začíná promítat do nákupního chování. „Po nástupu pandemie se opět více do popředí dostává fenomén ceny a hodnoty za peníze,“ říká Karel Týr z analytické společnosti Nielsen.

Ve větší míře než na jaře se ve druhé vlně šetří třeba za produkty dekorativní kosmetiky, kam spadají třeba výrobky na vlasy, opalování a podobné. Největší strach mají Češi o práci.

Během podzimu nastal nejprudší propad důvěry spotřebitelů během jediného kvartálu za posledních 15 let. V celkové hloubce propadu ještě krize nedosahuje takových rozměrů, jako globální finanční krize kolem roku 2009, teď je však mnohem rychlejší. Tehdy na své dno ukazatel klesl postupně během pěti kvartálů, tedy roku a čtvrt, ale nyní už dosáhl tří čtvrtin tehdejšího propadu během jediného čtvrtletí. Návrat k hodnotám před krizí dekádu nazpět trval sedm let.

E-shopy k prasknutí

Vánoce jsou běžně pro obchodníky nejdůležitějším časem. Násobně stoupají útraty v mnoha kategoriích. Jen namátkou: za šumivá vína 2,6krát, za čokolády 3,8krát, za hračky 3,5krát. A je jisté, že obchodním řetězcům s potravinami situace přivede další zákazníky. Nejvíce z toho nicméně vytěží online, kde je momentálně o 120 procent vyšší prodej než loni. V jednom týdnu na jaře se vrchol blížil ke 150 procentům.

Tomáš Prouza se však nedomnívá, že obchodní řetězce typu Globus a Tesco budou suplovat nákupy v uzavřených kamenných prodejnách s rychloobrátkovým zbožím.

„Pro velké hypermarkety je sortiment jako oblečení, varné konvice a další, jen marginálním doplňkovým prodejem. Nevidíme teď masivní nárůsty, třeba elektroniku si lidé raději nakupí online. Řetězce nabízejí základní verze těchto produktů. Můžete si koupit ponožky, tričko, ale nebudete se s tím asi chlubit na párty jako s nejhezčím kouskem. Nakoupí si to ti, kteří už dřív tento sortiment nakupovali,“ myslí si.

Při oznámení nových opatření berou zákazníci obchody útokem: