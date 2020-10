Stravenky vydané před říjnem je potřeba utratit, platnost se neprodlouží

„Z našich dat vyplývá, že neuplatněné stravenky se v letošním roce pohybují na srovnatelné úrovni jako v minulých letech. Pokud by se situace změnila, budeme na to samozřejmě adekvátně reagovat,“ uvedla mluvčí Sodexo Tereza Knířová. Firma zvýšila denní limit na stravenkové kartě na 2 000 korun, podle ní se právě snaží o vyčerpání peněz na kartách.

Společnost Up Česká republika, která nabízí stravenky Chéque Déjeuner, pak dodala, že firmy u ní mají možnost vrátit nespotřebované stravenky do konce ledna. „Záleží samozřejmě na interní domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zda a za jakých podmínek uživatel stravenek může svoje stravenky zaměstnavateli vrátit,“ dodal generální ředitel firmy Stéphane Nicoletti. Podle něj je nyní opravdu těžké odhadovat, jak se v době plošné karantény do konce roku změní přístup ke spotřebě a platbě stravenkami.

„V loňském roce propadlo cca 0,28 procenta z celkové hodnoty emise papírových stravenek a z tohoto objemu větší část představovaly stravenky, které nechali propadnout naši smluvní partneři a nikoliv koncoví uživatelé,“ dodal. Firma ale zvažuje možnost prodloužení platnost u elektronických karet eStravenka. Ministryně financí Alena Schillerová loni upozornila, že ročně propadnou stravenky za zhruba 150 milionů korun. Celkový trh se stravenkami podle starších vyjádření Asociace provozovatelů poukázkových systémů může být kolem 25 miliard korun.

Pozor na období před koncem roku

Prodlužovat platnost papírových poukazů neplánuje ani Edenred, který distribuuje stravenky Ticket Restaurant. „U elektronických stravenek, které používá 250 tisíc lidí –⁠ polovina všech našich uživatelů –⁠ rušíme k 1. prosinci limity na útraty, takže nebude problém prostředky do konce roku utratit. Tento krok jsme udělali proto, aby lidé měli dostatečný prostor nakoupit si za ně jídlo nebo potraviny. U papírových stravenek nebyl a není stanoven žádný denní limit při nákupu,“ uzavřela šéfka komunikace Edenredu Daniela Pedret.

Stravenky vydané do konce září platí do konce roku, často je ale stravovací zařízení kolem konce této doby nechtějí brát. Stravenky vydané od října pak platí o rok déle.

Ministerstvo financí sdělilo, že nemá odhady, kolik stravenek by letos mohlo propadnout. „Časově omezená platnost stravenek není daná zákonem. Případné prodloužení jejich platnosti závisí plně na rozhodnutí stravenkových firem a jejich podnikatelských plánech,“ řekl Jakub Vintrlík z úřadu. Zároveň připomněl starší průzkum společnosti Median, podle kterého v omezené časové platnosti spatřuje problém 23 procent zaměstnanců, kteří stravenky dostávají.

Stravenkové firmy v tomto týdnu informovaly, že reagovaly na výzvu zástupců podnikatelů na podporu restaurací a dočasně jim odpustily nebo snížily provize. Upozorňují uživatele stravenek na otevřená výdejní okna, na nadcházející měsíce připravují další formy pomoci.

Snahy stravenkových firem ocenila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Do podpory restauracím by se podle ní ale měl zapojit stát, a to dočasným snížením DPH na stravovací služby, legalizací spropitného nebo úpravou stravenkového paušálu.