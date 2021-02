Začátek konce ropných obrů? Unipetrol, Shell a další vykazují rekordní ztráty

Petrochemický holding Orlen Unipetrol se loni propadl do ztráty 5,4 miliardy korun z čistého zisku 726 milionů korun o rok dříve. Tržby firmě klesly meziročně o 35 procent na 83,1 miliardy korun. Vyplývá to ze čtvrteční tiskové zprávy společnosti. V roce 2018 přitom činil čistý zisk firmy téměř devět miliard korun.



„Rafinérský a petrochemický průmysl prochází globální recesí, která je znásobena globální pandemií. Kvůli tomu došlo k poklesu naší rafinérské modelové marže o šedesát procent. Dramaticky poklesla i poptávka po našich rafinérských produktech, zejména v leteckém segmentu, což vedlo k poklesu našich velkoobchodních cen,“ řekl k tomu generální ředitel skupiny Tomasz Wiatrak.

Firma uvedla, že ve čtvrtém čtvrtletí dosáhla provozního zisku 242 milionů korun. Zlepšené výsledky v poslední části roku však podle ní neumožnily pokrýt celoroční negativní dopady způsobené i přeceněním zásob surovin a hotových produktů. „Také využití našich rafinérských kapacit bylo nižší kvůli plánované jarní zarážce v Litvínově, která trvala téměř dva měsíce,“ uvedl Wiatrak.

Hospodářské výsledky společnosti Orlen Unipetrol v miliardách korun za posledních deset let.

Opustit loď

Analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal uvedl pro ČTK, že rafinérie zvláště v Evropě jsou aktuálně ve velmi tíživé situaci. „Slabá osobní doprava neumožňuje rostoucí ceny ropy promítnout do realizačních cen. Navíc objemy prodaných rafinérských produktů jsou citelně nižší než v roce 2019. Stejné fixní náklady se tedy musí rozpočítat na nižší objemy. Rafinérie tedy v roce 2020 a dost možná i 2021 zaznamenají nejhorší marže, mnohdy záporné,“ uvedl.

„Původní minoritní akcionáři Unipetrolu si mohou gratulovat, že převzetí ze strany Orlenu se uskutečnilo už před touto situací,“ dodal. Naráží tak na to, že od roku 2018 je jediným vlastníkem českého Unipetrolu polská skupina PKN Orlen.

S ohledem na ropné giganty na tom Unipetrol není zas tak špatně. Například americká ropná společnost ExxonMobil se vloni propadla do celoročního mínusu poprvé od vstupu na burzu v roce 1972. Ztráty za rok 2020 činily 22,4 miliardy dolarů (téměř 485 miliard korun), minulý rok přitom ExxonMobil vykázal zisk 14,3 miliardy dolarů (309 miliard korun).

Hospodářské výsledky ropných gigantů Shell, ExxonMobil a BP v posledních dvou letech v miliardách korun.

Britský koncern BP je ve ztrátě po dekádě ziskových let. Zatímco v roce 2019 měl podnik čistý zisk deset miliard dolarů (216 miliard korun), loni prodělal 5,7 miliard dolarů (123 miliard korun). Britsko-nizozemská společnost Royal Dutch Shell sice za minulý rok skončila v plusu, čistý zisk se však meziročně propadl o 71 procent na 4,8 miliard dolarů (více než 103 miliard korun).

Zelené cíle černých obrů

Podle CNN lze nyní rozdělit ropné společnosti do dvou skupin. První z nich spoléhají na to, že se poptávka po ropě vrátí do zajetých kolejí, jakmile to bude možné. Vedení společností jako je zmiňovaný ExxonMobil nebo Chevron s nadějí upírají zraky na rozběhnuté procesy očkování. Druhá skupina, do níž lze řadit BP nebo Shell, si je jistá, že pro přežití následujících dekád bude muset své podnikání zásadně transformovat a odklonit se od artiklu, který do značné míry kraloval minulému století.

Například koncern Shell plánuje velkou restrukturalizaci v rámci programu, jehož cílem je snížit v příštích třiceti letech emise skleníkových plynů na čistou nulu. V rámci změn by mělo zaniknout devět tisíc pracovních míst, tedy více než deset procent celkové pracovní síly firmy.

Tlaku ochránců životního prostředí, akcionářů i široké veřejnosti částečně ustoupil i ExxonMobil. Ve čtvrtek totiž oznámil, že zakládá samostatnou divizi Low Carbon Solutions, v níž se zaměří na odklon od fosilních paliv.

Z pekla ven

S dobou se snaží jít i Unipetrol. Letos má zahájit stavbu zcela nové výrobní jednotky, která bude vyrábět kapalný uhlovodík DCPD. Firma vloni mimo jiné investovala do pokračující modernizace výrobních technologií v obou rafinériích v Litvínově a Kralupech na Vltavou, výstavby nové plynové teplárny etylenové jednotky a do poslední fáze dostavby polyetylenové jednotky PE3.

Ačkoli odklon od fosilních paliv avizují i velké automobilky, jako je například General Motors, ropní giganti vědí, že se bez nich moderní společnost ještě pár let neobejde. „Tento sektor podnikl cestu do pekla a zpátky,“ popisuje analytik Michael C. Lynch pro New York Times. „Nejhorší okolnosti, kterým kdy čelil, většinou přežil. Otázkou je, jak nyní budou vypadat ceny a poptávka.“