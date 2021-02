Nigerijští farmáři mohou žalovat Shell za ropné znečištění jejich území

Nigerijská ropná delta je jedním z nejbohatších nalezišť ropy na světě. Region ale zůstává extrémně chudý a lidé se tu živí rybolovem nebo zemědělstvím. Opakované problémy s úniky ropy jim obživu znemožňují.

Nyní může skupina nigerijských farmářů a rybářů u britských soudů zažalovat Royal Dutch Shell PLC za znečištění území v blízkosti řeky Niger.

Nigerijští farmáři již dříve tvrdili, že se spravedlnosti u nigerijského soudu nikdy nedočkají. Podle nich by se žalobou proti společnosti Shell a její dceřiné společnosti Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) měl věnovat právě soud v Londýně.



Pět soudců Nejvyššího soudu Spojeného království uvedlo, že anglo-nizozemská firma je zodpovědná za jednání své nigerijské dceřiné společnosti. Shell toto tvrzení popírá.

Farmáři upozornili na to, že jejich kvalita života a zdraví těžbou ropy trpí již několik let. Poukazují hlavně na to, že opakované úniky ropy dlouhodobě kontaminují půdu, bažiny, podzemní vodu a že nikdy nedošlo k odpovídajícímu čištění nebo nápravným opatřením.



Společnost Shell se proti výrokům ohrazuje. „Tvrdě pracujeme na prevenci proti únikům ropy do přírody pomocí nových technologií a zvýšeného dohledu a hledáme pro místní farmáře alternativní zdroje obživy,“ uvedla.



Energetický gigant Shell označuje úniky ropy hlavně za výsledek sabotáží. Úniky ropy jsou podle společnosti také způsobené krádežemi místních, které v roce 2019 vzrostly až o 41 procent.



Konkrétní kauza se nyní týká jen pobočky společnosti Shell v Nigérii. Přesto by britský verdikt mohl otevřít cestu k dalším soudním procesům proti společnosti Shell působící nejen v Nigérii.



Rozhodnutí Spojeného království přichází dva týdny poté, co Nizozemsko nařídilo společnosti Shell kompenzovat nigerijským farmářům škody způsobené úniky ropy ve dvou vesnicích v blízkosti řeky Niger. Nizozemský verdikt přichází po třinácti letech právních bitev.



V roce 2015 společnost Shell souhlasila s výplatou 55 milionů liber (asi 1,6 miliardy korun) komunitě Bodo v Nigérii jako náhradu za dvě ropné skvrny, což bylo vůbec největší mimosoudní vyrovnání týkající se nigerijských ropných skvrn.



Soud ve Velké Británii rovněž vydal zásadní rozhodnutí před téměř dvěma lety v případě těžební společnosti Vedanta. Toto rozhodnutí umožnilo téměř dvěma tisícům zambijským vesničanům podat žalobu na společnost Vedanta za údajné znečištění v Africe. Vedanta se nakonec v lednu vyrovnala mimosoudně.