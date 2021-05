Německo vrátí Nigérii kulturní poklad, který se během 20. století rozprodal

Beninské bronzy, které během kolonizace v 19. století odvezli britští vojáci z území dnešní Nigérie, vrátí Německo do jejich původní vlasti. Příští rok se z berlínského muzea zpět do Nigérie postupně odveze 500 vzácných předmětů. Tisíce těchto artefaktů nevyčíslitelné hodnoty se během let rozprodalo po aukcích do celého světa. Největší sbírku má Británie.