Německo vrátilo Nigérii slavné bronzy. Místo v muzeu skončily u krále doma

„Dnes jsme zde, abychom vrátili beninské bronzy těm, kterým patří, tedy nigerijskému lidu,“ uvedla německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková (Zelení) v prosinci loňského toku, když nigerijskému prezidentovi slavnostně předávala 22 uměleckých děl, do té doby vystavených v německých muzeích. Pro Německo to byl symbolický akt odškodnění a napravení křivd minulosti.

Po vyrabování a zpustošení beninského královského paláce britskými vojsky v roce 1897 se nejméně tři tisíce těchto artefaktů roznesly do celého světa. V létě 2022 pak bylo po letech vyjednávání mezi Berlínem a nigerijskou Abujou dosaženo dohody o navrácení přibližně 1 100 exponátů rozdělených do zhruba dvaceti německých depozitářů a sbírek. Koncem roku Baerbocková předala nigerijskému státu první dvacítku artefaktů.

Tyto bronzové reliéfní desky a busty, vytvořené v 15. až 17. století na zakázku tehdejšího beninského království na území dnešní Nigérie, však běžní Nigerijci sami ani neuvidí. Přinejmenším ne v nejbližší době a ne ty předměty, které předala Baerbocková.

Odstupující nigerijský prezident Mohammedu Buhari totiž navrácené bronzy krátce poté předal nástupci beninských králů Ewuaremu II., současné hlavě tamní královské rodiny. Stalo se tak 23. března, jak v Německu s odkazem na africká média ve svém textu pro Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) upozornila švýcarská badatelka a profesorka etnologie Brigitta Hauser-Schäublinová.

V oficiálním dokumentu nigerijské vlády zveřejněném pod názvem „Oznámení o prezidentském prohlášení“ se uvádí: „Podle navrhovaného zákona musí být všechny artefakty předány beninskému královi, který vykonává práva původního vlastníka. To se týká jak těch předmětů, které již byly vráceny, tak těch, které dosud vráceny nebyly.“ Je pak na královi, jak s artefakty naloží: může je uchovávat buď ve svém paláci, nebo kdekoli uzná za vhodné a za bezpečné.

„Pro Německo to dopadlo fiaskem“

Postup Nigérie ovšem může ohrozit celou politiku navracení artefaktů nejen z evropských muzeí do afrických zemí.

V královském paláci má sice pro artefakty vzniknout nové muzeum, ale je otázkou, zda toto soukromé muzeum bude poté také přístupné veřejnosti. Nejasná je také odpověď na další otázku: Může nový majitel s artefakty nakládat dle vlastního uvážení a prodat je například sběratelům včetně těch v Evropě? To by sice bylo absurdní, ovšem nikoli nemožné.

„Pro německou politiku a muzea vrácení bronzů nigerijskému lidu končí fiaskem. Jak nedbale byla formulována dohoda o převodu vlastnictví mezi Německem a Nigérií, se nyní ukazuje zcela jasně,“ hodnotí etnoložka Hauser-Schäublinová celou situaci pro Německo velmi kriticky.

Připomíná také, že vládnoucí rod beninského království se až do svého podrobení Brity dopouštěl nejhorších válečných zločinů a zločinů proti lidskosti: „Jsou to nechvalně proslulé staleté útočné války spojené s drancováním, ničením, masakry, zotročováním válečných zajatců, lidskými oběťmi na počest předků zobrazených na pamětních hlavách a lovem a obchodem s otroky ve velkém měřítku,“ uvedla ve FAZ.

Přitom předání beninských bronzů do soukromých rukou bylo možné do určité míry předpokládat. To samé se stalo již v roce 2021, kdy takto nigerijský prezident předal královskému rodu dva beninské bronzy převezené z Británie. „Je to další krok k posílení cenného vztahu mezi federální vládou Nigérie a našimi tradičními institucemi, které jsou skutečně skutečnými strážci naší historie, zvyků a tradic,“ zdůvodnil to poté prezident.

„Vaše ministryně je moc mladá a nic neví“

Zatímco Němci se překvapeně podivují nad počínáním Nigérie, potomek tamního královského rodu Okpame Oronsaye s titulem princ, který žije v německé spolkové zemi Hesensko, jim veřejně vzkazuje: „Přestaňte urážet naši inteligenci,“ napsal mailem listu Berliner Zeitung.

„Bylo by dobré, kdyby vaši redaktoři znali historická fakta a naučili se s nimi žít,“ sdělil německému deníku nigerijský princ. Bronzy podle něj nebudou vystaveny v Muzeu afrického umění, které již Německo financovalo částkou čtyř milionů eur, protože „to není naše muzeum“.

Kritizuje rovněž způsob, jakým se v jeho zemi objevila německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. „Je mi líto, ale vaše ministryně zahraničí je příliš mladá. Nemá žádné zkušenosti a někdy je to na ní znát, když mluví.“