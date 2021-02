Neuhnula, ani když jí unesli matku. Teď povede Světovou obchodní organizaci

Respektovaná ekonomka a rozvojová expertka přepisuje dějiny každou chvíli. Byla ministryní financí v Nigérii, ve Světové bance to dotáhla na druhou nejvyšší pozici a ze svých zásad neslevila ani poté, co jí unesli matku. Nyní se Ngozi Okonjo-Iwealaová zapíše do historie jako první žena, která povede Světovou obchodní organizaci.