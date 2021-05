Shell se potýká s vnitřní vzpourou. Začněte snižovat emise, říkají akcionáři

Vzpoura v Shellu přišla v den, kdy Mezinárodní energetická agentura uvedla, že pokud má svět dosáhnout nulových uhlíkových emisí do roku 2050, průzkum nových polích pro těžbu ropy a zemního plynu musí být ukončen ještě letos. Právě nulové emise by pak mohly významně přispět ke zpomalení globálního oteplování, které by mohlo mít katastrofické následky.

Na Shell je tak momentálně vyvíjen tlak, aby se společnost zavázala k plánům na dekarbonizaci své produkce. Zatímco v minulém roce pro tento závazek hlasovalo okolo 12 % akcionářů, letos jich bylo už 30 %. Podobné tlaky přitom nezažívá jen Shell, ale i její konkurenti. Například ve společnosti BP pro podobný plán hlasovalo okolo 21 % akcionářů, informuje The Guardian.

Vzhledem k tomu, že pro změnu fungování společnosti hlasovalo takové procento akcionářů, podle britského kodexu správy a řízení společností bude firma Shell nucena do v příštím půlroce konzultovat své jednání se všemi akcionáři a informovat veřejnost o názorech všech spoluvlastníků. Podle kodexu se to totiž musí stát vždy v případě, že o nějaké věci hlasuje shodně přes 20 % akcionářů.

Plány na dekarbonizaci ropných společností předložila původně aktivistická skupina Follow This, která na společnosti vyvíjí tlak, aby v souladu s limity stanovenými Pařížskou klimatickou dohodou snižovaly emise a dopad na životní prostředí. Podle zakladatele Follow This Marka van Baala právě vlna podpory od akcionářů společnosti Shell předčila jeho očekávání a signalizuje, že po změně volají už i jedni z největších světových investorů.

„Investoři konečně začínají naléhat na společnosti, aby se skutečně zavázaly k plnění povinností spjatých s Pařížskou dohodou a nečekaly jen na to, až se bude přibližovat rok 2050. Právě nastavování krátkodobých cílů na snižování emisí je teď pro ropné společnosti klíčové a nejde spoléhat jen na to, že se to nějak vyřeší v příštích desetiletích,“ říká Baal.

Shell má vlastní plány

Na základě výsledků hlasování akcionářů na výroční schůzi přimělo společnost Shell přijít s vlastními plány na snížení emisí uhlíku. Při předložení plánů k hlasování bylo 88 % všech akcionářů pro.

„Výsledky hlasování akcionářů na výroční schůzi jsme vzali na vědomí a zavazujeme se k tomu, že s našimi investory budeme naše další kroky konzultovat. Snažíme se plně pochopit to, proč akcionáři takto hlasovali a do šesti měsíců podáme o všem oficiální zprávu,“ uvedl generální ředitel Shellu Ben van Beurden.

Podle hlavního poradce skupiny Greenpeace UK pro financování ochrany životního prostředí Charlieho Kronicka jsou ale současné plány Shellu takové, že by do roku 2030 těžbu zemního plynu a ropy zvýšili až o 20 %, což je v rozporu s doporučeními Mezinárodní agentury pro energii. Výsledky hlasování akcionářů jen ukazují, že v Shell nemají důvěru ani investoři a klimatický plán společnosti je mimořádně chaotický,“ uzavírá Kronick.