Paliva v Česku zdražila. Benzin je nad 28 korun, nafta přes 27 za litr.

Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Od začátku roku nafta zlevňovala, cena benzinu spíše stagnovala. Podle analytiků je důvodem rozdílného trendu snížení spotřební daně na naftu od začátku letošního roku o korunu.

Výkonný ředitel společnosti Energy financial group Tomáš Voltr dnes uvedl, že do dění na českém trhu se s vysokou pravděpodobností promítne inaugurace nového amerického prezidenta Joea Bidena. „Biden sice prohlásil, že na rozdíl od svého předchůdce se nebude pokoušet o další oslabování dolaru, k tomu však s ohledem na nová rozpočtová opatření zřejmě bude i tak docházet, a to zcela organicky. Posilování koruny vůči dolaru by tak v budoucnu mohlo znamenat dobrou zprávu zejména pro české motoristy, protože cena benzinu i nafty by šla dolů,“ řekl.

V dolarech se pohonné hmoty obchodují na komoditní burze v Rotterdamu. Čím je koruna vůči americké měně silnější, tím mohou být benzin a nafta u čerpacích stanic v České republice levnější. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy ceny pohonných hmot v Česku v uplynulém týdnu konečně zohlednily citelné zdražení ropy, které je jen za letošní rok bezmála desetiprocentní.

„Tuzemští řidiči se tak musí v nadcházejícím týdnu připravit na růst cen benzinu a nafty, v rozsahu kolem patnácti haléřů v případě benzinu a pěti haléřů v případě nafty. Cenu nafty bude tlačit dolů zmíněné snížení spotřební daně na ni, které je součástí loni schváleného daňového balíčku. Benzin tak ve výsledku v příštích týdnech zdraží na 28,50 koruny za litr, zatímco nafta na 27,50 koruny za litr,“ dodal Kovanda.

Nejlevnější paliva natankují řidiči v Ústeckém kraji, kde je litr benzinu v průměru za 27,64 koruny. Naftu tam prodávají průměrně za 26,81 koruny za litr. Naopak nejdražší paliva nabízejí pumpy v Praze, kde litr benzinu stojí průměrně 28,87 koruny. Nafta se tam tankuje za 28,27 koruny za litr.

Podle údajů společnosti CCS je nyní benzin o více než čtyři koruny za litr levnější než před rokem, za naftu tehdy motoristé platili o 4,75 koruny na litru více.

Průměrné ceny pohonných hmot v ČR k 20. lednu 2021 (v Kč/l): Kraj

Natural 95 Nafta ČR 28,12 27,28 Praha 28,87 28,27 Středočeský 28,52 27,81 Jihočeský 27,96 27,04 Plzeňský 28,22 27,24 Karlovarský 27,80 26,92 Ústecký 27,64 26,81 Liberecký 28,07 27,16 Královéhradecký 27,88 26,88 Pardubický 27,99 27,09 Vysočina 28,42 27,83 Jihomoravský 28,18 27,46 Olomoucký 28,34 27,61 Zlínský 27,94 26,94 Moravskoslezský 27,81 26,82

Zdroj: CCS