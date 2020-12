Tankování starších vozů nepodraží, vyšší podíl biosložky v benzinu neprošel

Oba poslanci chtěli své návrhy prosadit prostřednictvím vládní předlohy, která upravuje přepočet strategických zásob ropy. Sněmovna ji schválila a odeslala do Senátu.

Pustějovského návrh souvisel se zaváděním paliva E10, tedy benzinu až s deseti procenty etanolu (biosložka). S výraznějším nasazením tohoto benzinu se podle poslance dlouhodobě počítá. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) představoval poslancův návrh plošné rozšíření benzinu E10, jak je tomu v okolních zemích. Havlíček návrh podpořil, hlasovali pro něj ale jen poslanci ANO a sociální demokrat Lubomír Zaorálek. Ostatní poslanci byli proti, nebo se zdrželi.

Dodavatelé pohonných hmot musejí nyní přimíchávat povinně alespoň 4,1 procenta biosložky do benzinu a šest procent do nafty. Motorové nafty se Pustějovského návrh netýkal.

Mluvčí České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) Václav Loula sdělil již dříve ČTK, že zavedení E10 na českém trhu vyvolala ekologická legislativa v rámci EU a transponování evropských předpisů pro životní prostředí, které stanovují cíle ve snižování emisí a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v dopravě. Uvedl také, že automobily vyráběné podle normy EURO 4, která vstoupila v platnost v roce 2005, jsou již homologovány na benzin s deseti procenty biolihu. Například v případě automobilky Škoda Auto vyhovují tomuto benzinu všechna její auta vyrobená od roku 2002.



U automobilů starších 15 let totiž hrozí při tankování benzinu s vyšším podílem biosložky koroze části motoru. Po jeho zavedení by majitelé starších vozů museli přistoupit k nákladné úpravě motoru, nebo začít tankovat dražší prémiové benziny s více než 95 oktany, do nichž se bioetanol nepřidává.



Úprava skladování ropy

Schválená novela zákona o nouzových zásobách ropy stanoví, že potřebná výše nouzových zásob ropy se má nově přepočítávat k 30. červnu, a nikoli jako dosud k 31. březnu. Posunutí data výpočtu má podle vlády především zvýšit přesnost výpočtu ročního závazku na držení nouzových zásob ropy a ropných produktů díky prodloužení doby zpracování statistických údajů za předchozí kalendářní rok. Poslanci v ní jen upřesnili účinnost tak, aby začala platit 15. den po vyhlášení ve sbírce.

Na návrh hospodářského výboru vložili poslanci do zákona ustanovení, že nouzové zásoby ropy je možné skladovat na území jiného členského státu EU jen s předchozím souhlasem vlády. Naopak skladování zásob ropy jiného členského státu v tuzemsku by vyžadovalo souhlas ministerstva průmyslu.

Nouzové zásoby spravuje Správa státních hmotných rezerv. Jejich výše musí odpovídat nejméně 90 dnům průměrného denního čistého dovozu referenčního roku. Evropská směrnice ukládá členským státům udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů pro případ krizí nebo například zastavení dodávek ropy.