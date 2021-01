Ikea utržila kvůli koronaviru méně, plánuje investice i prodej náhradních dílů

„Museli jsme na téměř dva měsíce zavřít naše obchodní domy. Velmi výrazně pak narostly naše online prodeje, ve srovnání s předchozím rokem byly dvojnásobné. Vyřizovali jsme až 30 tisíc objednávek týdně,“ ohlédla se Mounia El Hilaliová za minulým finančním rokem.

Prodeje na e-shopu se ovšem neobešly bez problémů. Během prosince se firma potýkala s velkými problémy. Přetížený systém online objednávek a následná logistika kolabovaly. Systém objednávek tak zvládl odbavit jen omezený počet zakázek.

I proto plánuje společnost v následujících třech letech investovat do rozvoje online prodeje až miliardu korun. Pomoci k tomu má efektivnější logistika i navýšení kapacit pro objednávky přes internet.

Ikea loni otevřela tři nová neznačková výdejní místa. Objednávky lze vyzvednout, obvykle do několika dní, v Hradci Králové, Liberci a ve Zlíně. Letos se chystá otevřít další tři nová výdejní místa, a to v Plzeňském, Karlovarském a Ústeckém kraji.

V Praze otevře své první plánovací studio v Česku. „Zákazníci se zde budou moci potkat s našimi odborníky na interiérové vybavení, konzultovat s nimi své potřeby a naplánovat konkrétní řešení. Studio v tomto formátu bude vůbec první v celém regionu Česka, Maďarska a Slovenska,“ říká Federica Barberisová, manažerka IKEA pro obchodní aktivity.

Prodej použitého nábytku i náhradních dílů

Firma také modernizovala své obchodní domy. V nejstarším obchodním domě na pražském Zličíně otevře novou restaurace se širší nabídkou jídel, ale i s rychlejším odbavením. „Naši restauraci v minulosti navštívilo až 570 tisíc zákazníků ročně, proto jsem rád, že kvalita služeb se zvýší a přispěje k většímu komfortu,“ doplňuje Jiří Kuča, ředitel obchodního domu Ikea Zličín.

Během tří let chce společnost investovat desítky milionů korun do udržitelných technologií. Pro Českou republiku počítá s investicí přibližně 120 milionů korun a pro Slovensko 3 miliony eur (asi 78 milionů korun). Týká se to hlavně prodlužování životnosti nábytku. Bude nejen prodávat použitý nábytek, ale také zákazníkům nabídne nástroje na opravu nebo náhradní díly.

Zákazníci, kteří daný kus nábytku už dále nepotřebují, ho budou moci odprodat zpět do Ikea za předem danou cenu. Například při odprodání nábytku do jednoho roku od jeho zakoupení dostane zákazník zhruba 60 procent původní ceny. Firma pak pro použitý nábytek najde další využití.

Do udržitelných řešení společnost investuje v následujících třech letech celkem 60 milionů korun. Ve svých obchodních domech například instaluje fotovoltaické panely nebo chytré systémy pro cirkulaci vzduchu a vytápění.