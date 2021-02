O sklady je zájem. Developer CTP zvýšil příjem z pronájmu na 8,8 miliard

Na konci roku 2020 měl logistický obr CTP ve výstavbě 740 tisíc metrů čtverečních pronajímatelných ploch. Skupina je má dokončit ještě letos. Aktuálně vlastní budovy o rozloze 6,3 milionu metrů čtverečních.

„Z obchodního hlediska to byl jeden z nejlepších roků v naší historii. Počítáme s tím, že naše portfolio letos výrazně přesáhne sedm milionů metrů čtverečních. Jsme tím pádem na dobré cestě k dosažení deseti milionů metrů čtverečních do konce roku 2023,“ uvedl generální ředitel CTP Remon Vos.

Za růstem podle něj stojí například pokračující výrazný rozvoj e-shopů, díky kterému vzrostla poptávka po logistických prostorech. CTP vlastní 5,4 milionu metrů čtverečních pozemků určených pro výstavbu. Dvě třetiny sousedí se stávajícími parky. Zhruba čtyři pětiny těchto pozemků se nacházejí v blízkosti hlavních nebo velkých měst střední a východní Evropy.

„Přes osmdesát procent nových smluv uzavíráme se stávajícími nájemci, kterých je více než 700. Zároveň rozšiřujeme objem pozemků určených k zástavbě, abychom vždy měli jistotu, že jsme připraveni podpořit expanzi našich klientů,“ doplnil finanční ředitel CTP Richard Wilkinson.

Letos by CTP chtěla začít stavět tři projekty v Polsku, a to ve Varšavě a Katovicích, celkový objem investic je přes pět miliard korun. V Rakousku by měla začít stavbu logistických projektů poblíž Vídně.

Skupinu CTP Group založil Nizozemec Remon Vos v roce 1998 v České republice. Před pěti lety CTP vstoupila na další trhy v regionu. Kromě Česka působí na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku, Polsku a nově v Maďarsku. Na začátku ledna developer oznámil, že od rakouské společnosti Eyemaxx koupil halu o rozloze 28,500 metrů čtverečních v průmyslovém parku poblíž Bělehradu. V Česku na konci června firma vlastnila 3,46 milionu metrů čtverečních ploch v 54 areálech.