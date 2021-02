Logistický obr CTP z Humpolce expanduje v Polsku. Investuje pět miliard

10:16

Developerská skupina CTP Group, která se specializuje na stavbu průmyslových a logistických nemovitostí, již brzy rozšíří svou síť do Polska. Do strategického partnerství vstupuje s polskou společností MDC² s cílem tam stavět full-servisové průmyslové parky. Výstavba začne v roce 2021 a během prvního roku investuje CTP do projektu 200 milionů eur (přes 5 miliard korun).