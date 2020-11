Letos bez šance, zlobí se zákazníci. Ikea nestíhá nápor online objednávek

Objednat si v e-shopu nábytkářského řetězce Ikea je téměř nemožné, stěžují si zákazníci. Obchod nestíhá zdaleka všechny obsloužit. Zákazníci si na přístup švédské firmy stěžují.

„V neděli o půl druhé odpoledne jsem se po vytvoření online objednávky dozvěděla, že tu mou již nepřijmou. Sdělili mi, že kvůli vytíženosti denně zvládnou jen omezený počet objednávek,“ řekla iDNES.cz jedna z nespokojených zákaznic, která si nepřála být jmenována.

Řetězec argumentuje, že množství objednávek v e-shopu není možné odbavit. „Počet online objednávek narostl ve srovnání s jarní vlnou o zhruba dvě třetiny. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku dokonce dvanáctinásobně. Vyřizujeme okolo třiceti tisíc objednávek týdně. Naše kapacity jsou v tuto chvíli kompletně vytížené,“ řekl finanční ředitel společnosti Ikea Jan Váchal.

S přetíženým e-shopem má zkušenost také čtenář Matyáš. Už v pondělí během dne prý nebylo možné zboží objednat.

„Zkoušel jsem zadat doručení dovozem i vyzvednutí v Praze, ale ani jedno nebylo možné s tím, že kapacita pro daný den je vyčerpána a další bude možná až v úterý v 7:00,“ popisuje trable s nábytkovým gigantem.

Jenže v úterý ráno pak podle něj byla situace podobná. „Měl jsem zboží v košíku na e-shopu připravené, vstal jsem v 6:45 abych mohl přesně v 7:00 zboží objednat, bohužel stránky zkolabovaly a v 7:10 už byla kapacita opět vyčerpána,“ líčí Matyáš svoji zkušenost.

Své problémy s nákupem sdílí lidé i na sociálních sítích. „Objednat si zkoušíme už čtyři dny v kuse. Myslím, že do konce roku nemáme šanci,“ uvedla uživatelka Facebooku Tereza. „Jednodušší by bylo si objednat zboží z Německa. Na dotazy neodpovídají, číslo je povětšinou vypnuté či obsazené. Navenek se tváří, že se nic neděje, ale opak je pravdou. Je to čirá neschopnost vedení,“ píše na Facebook společnosti Helena.

„Jak se vám povedlo objednat? Já se snažím už tři týdny si dokončit objednávku, a ať to zkouším v jakýkoliv čas, tak už nemám šanci“ hledá na Facebooku obchodu radu mezi ostatními zákazníky Niki.

Nestíháme, do budoucna se to změní, slibuje řetězec

Přestože Ikea nasadila téměř všechny pracovníky, i tak nemá dostatečnou logistickou kapacitu, aby dokázala všechny obsloužit. „Množství zákazníků, které dokážeme obsloužit, úzce souvisí i s kapacitami našich dopravců a celkovou situací na trhu. Poptávka zákazníků v současnosti naše kapacity značně převyšuje, a to se na vyřizování online objednávek podílí naprostá většina zaměstnanců,“ řekl Váchal.

Finanční ředitel rovněž přiznává, že pojetí nakupování v Ikea není postaveno na e-shopech. „Klíčovou součástí konceptu Ikea i celého našeho podnikání jsou obchodní domy. Jedná se o místo, kde se naši zákazníci mohou setkávat s odborníky Ikea a s jejich pomocí plánovat svoje bydlení, potkávat se s lidmi a čerpat inspiraci. Uzavření našich obchodních domů tedy na nás dopadá zcela zásadně,“ říká Váchal.

Od jarní vlny koronaviru se tak mnoho nezměnilo. Do budoucna nábytkářský gigant slibuje investovat do online prodeje až miliardu korun. Klientům chce nabídnout i aplikaci.

Zájem je o pracovní stoly a vánoční sortiment

Lidé poptávají zejména vybavení pro práci z domova. „Prodeje pracovních stolů se zvýšily zhruba o čtyřicet procent. Větší zájem je také o vánoční sortiment. Nápor v blízké době očekáváme také v případě vánočních stromků,“ tvrdí společnost.

Zákazníci mají možnost si své zakoupené zboží vyzvednout i jinde než v Praze. V minulých měsících Ikea zprovoznila několik výdejních center v regionech. Vedle Liberce, Zlína či Hradce Králové jde nově také o České Budějovice, kde své výdejní centrum řetězec otevřel v průběhu listopadu.