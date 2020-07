Železničáři vyhlásili soutěž na nové nádraží pro 20 tisíc cestujících

Ve středočeských Nehvizdech chystá státní správa železnic výstavbu železničního terminálu, kterým by mělo denně projít dvacet tisíc cestujících. Má být přestupním uzlem mezi dvojicí vysokorychlostních tratí směřujících z Prahy do Brna a z Prahy do Hradce Králové a dále do Polska a zároveň obsluhovat východní část Prahy a přilehlé aglomerace. Správa železnic dnes vyhlásila architektonickou soutěž na podobu nádraží.