Další kus koridoru z Budějovic do Prahy je hotový, vlaky zrychlí u Ševětína

Po nové dvoukolejné trati mohou jet vlaky rychlostí 160 kilometrů za hodinu. Na nových místech jsou nástupiště Dynín a Neplachov, která jsou pro obyvatele obou obcí dostupnější. Mají bezbariérový přístup, přístřešky, osvětlení a informační a kamerový systém.

Stavba začala v březnu 2018 a díky moderním technologiím je trať lépe zabezpečená. Nový je třeba i most přes silnici u Dynína a řada dalších věcí a technologií.

„Celkové náklady byly přes 756 milionů korun bez DPH,“ doplnil Marek Illiaš, mluvčí Správy železnic (SŽ). Zhotovitelem stavby bylo sdružení firem Elektrizace železnic Praha (vedoucí účastník), AŽD Praha a Subterra.

Na čtvrtém železničním koridoru z Prahy do Budějovic jsou nyní rozdělané ještě části Soběslav–Doubí na Táborsku a také větší úsek mezi Sudoměřicemi a Voticemi na rozhraní Táborska a Středočeského kraje. Za více než sedm miliard korun tam roste 20 kilometrů dlouhá trať.

Povede z velké části v nové o dva kilometry kratší trase, než je současná. Rychlost vlaků se v místě zvýší minimálně na 160 km/h, Správa železnic ještě upravila projekt, a tak budou moci klasické soupravy místem projíždět 185 km/h a trať bude připravená i na dvoustovku.

V plném proudu je rovněž modernizace sedmikilometrové etapy mezi hlavním nádražím a Hostivaří v Praze. Akce za tři a půl miliardy korun má být hotová příští rok na podzim.

Stále chybí zahájit zásadní část Nemanice–Ševětín, pracovat se na ní má od roku 2023. O další tři roky později by pak konečně mohl být hotový celý tah až do hlavního města. Trasa z jihu Čech do Prahy by pak měla trvat 90 minut.