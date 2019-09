Úspěch miliardové železnice. Její trasa u Budějovic platí, potvrdil kraj

Vlak projede nejdelším železničním tunelem v republice, pak se z něj vynoří a naopak vystoupá na val nad krajinou. Než se cestující nadějí, budou vystupovat na nádraží v Českých Budějovicích. I tak má vypadat nový úsek železnice mezi Ševětínem a Nemanicemi. Na trase z Prahy je nejnáročnější a nejnákladnější.

Roky přípravu provází silný odpor části obyvatel, kteří nesouhlasí s navrženou trasou. MF DNES zjistila, že před několika dny došlo k důležitému průlomu. Jihočeský krajský úřad potvrdil územní rozhodnutí, které už před více než dvěma lety vydal českobudějovický stavební úřad. Vše vysvětluje v dokumentu o 42 stranách, proti kterému už se nelze odvolat.

„Bude dvoukolejná a součástí se stanou dva dlouhé tunely“

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) tak může naplno pokračovat v přípravě stavby. Ta bude poslední částí, kterou na trase koridoru z Prahy do Budějovic zmodernizuje.

„Chystáme ji poměrně velkoryse. Bude samozřejmě dvoukolejná a součástí se stanou dva dlouhé tunely,“ sdělil Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele SŽDC pro modernizaci dráhy. Chotýčanský bude měřit pět a Hosínský přibližně tři kilometry. První jmenovaný se má stát nejdelším v Česku. Celý úsek Nemanice–Ševětín je dlouhý téměř 20 kilometrů.

„Po vypořádání odvolání proti územnímu rozhodnutí můžeme pokračovat v přípravě. Odhadujeme, že pokud to dobře půjde, stavba by mohla začít v roce 2023 a potrvá zhruba šest let,“ pokračoval Nejezchleb. Domnívá se, že odklon od stavby drahých tunelů už nemůže nastat. V minulosti se totiž právě o tom vedly na ministerstvu dopravy či SŽDC dohady.

Odborníci pak zpracovali i ekonomické studie, nakolik se vyplatí úsek budovat tak draze. „Celá stavba je nákladná a vychází nyní na více než 13 miliard korun. Když ale zvážíme, jak velkoryse jsme koridor modernizovali, nebo právě budujeme od Benešova dál směrem na jih, byla by věčná škoda skončit na jednokolejce někde před Hlubokou Zámostím, to by byl hřích,“ zdůraznil Nejezchleb.

Dohady vedou roky

Odpor proti navržené trase na úseku Nemanice–Ševětín je nejsilnější v Dobřejovicích s více než 300 obyvateli, které spadají pod Hosín. Koleje se mají přiblížit k vesnici. Místní mají obavy z hluku a celkově ze zásahu do krajiny. U vesnice se bude klenout val vysoký v průměru 14,5 metru a na něm železnice. Kolem ní mají vést hlukové bariéry, SŽDC počítá i s výsadbou stromů.

Dohady o trasu se vedou roky. Část obyvatel Dobřejovic se koleje snažila vytlačit co nejdále. Na druhou stranu, od nejbližšího obytného domu tam má být železnice podle návrhu vzdálená 560 metrů, od zemědělské stavby 370 metrů.

Starosta Hosína Jan Řičánek už o rozhodnutí krajského úřadu věděl. „Tušili jsme, že to tak dopadne. My v průběhu další přípravy stavby opět využijeme našich zákonných možností, ale nehodláme dělat nějaké obstrukce. Už jsme si k tomu mnohokrát řekli své,“ konstatoval Řičánek. Zmínil, že obec v souvislosti se železnicí ještě vede spor s ministerstvem dopravy o to, jaké pravomoci měla ve věci tamní samospráva a co už byl vyšší zájem.

Trasa z Budějovic do Prahy už je z velké části zmodernizovaná. Nyní stavaři pracují na hranicích Jihočeského a Středočeského kraje v úseku Sudoměřice–Votice dlouhém 20 kilometrů, kde budou rovněž dva tunely – Mezno a Deboreč. A naplno by měly na podzim začít práce také na 8,5 kilometru dlouhé části ze Soběslavi do Doubí u Tábora. Hotovo má být v roce 2023.

Pak pojedou vlaky od Prahy až k Ševětínu rychlostí 160 kilometrů za hodinu. Z Tábora do Prahy na hlavní nádraží dorazí soupravy za hodinu. Až bude hotovo až do Budějovic, měly by vlaky jezdit do hlavního města i za méně než 90 minut.

Na železničním koridoru z Prahy do Budějovic se nyní pracuje na úseku Votice - Sudoměřice, kde rostou dva tunely.