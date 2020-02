VIDEO: Na koridoru z Prahy do Českých Budějovic prorazili tunel Deboreč

Ražba začala na konci roku 2018. Tunel se jmenuje Deboreč podle stejnojmenného vrchu, kterým prochází. Poblíž je stanice Ješetice. Opodál razí ještě o něco delší tunel Mezno, který bude měřit 880 metrů, na něm se začalo pracovat loni na podzim.



Celý úsek ze Sudomeřic do Votic má být hotový v roce 2022. Opět to o něco zrychlí cestu z jihu Čech do hlavního města. Uvnitř tunelů i na celém úseku bude dvojkolejná trať.



Tunel Mezno bude hotový až příští rok. „Razíme ho takzvanou novou rakouskou metodou. Razí se ve dvou částech, nejdříve se odebírá horní část zvaná kalota a pak jádro se dnem. Kompletně hotový by měl být do konce května roku 2021 s tím, že prorážka je naplánovaná někdy na konci letošního léta,“ uvedl Lumír Pyszko, ředitel výstavby ze společnosti OHL ŽS, která je zhotovitelem.

Práce na celém úseku Sudoměřice jsou v plném proudu. Je to jedna z posledních částí, která chybí modernizovat na trase České Budějovice–Praha.

„Na dosud jednokolejném úseku přibude druhá kolej a také nová železniční stanice Červený Újezd,“ zmínil před časem Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele Správy železnic (SŽ) pro modernizaci dráhy.

Téměř 20 kilometrů dlouhý úsek povede z velké části v nové trase, která bude o dva kilometry kratší než ta současná. Rychlost vlaků se v místě zvýší na 160 kilometrů za hodinu. Investice celé stavby vyjde na 7,15 miliardy bez DPH.

Zajímavostí je, že by mohla najít nové využití i část trati, kterou vlaky u Mezna či Střezimíře opustí.

„Přilehlé obce mají zájem o její využití. Na části by mohla být cyklostezka, padla také úvaha, že by tam mohly být v provozu drezíny jako turistická atrakce. Se zástupci obcí o záměru jednáme. My bychom jim trať připravili k předání, oni by už pak hledali prostředky na další úpravy,“ nastínil Nejezchleb.

Chybí Nemanice–Ševětín

Zatímco ve Středočeském kraji modernizace koridoru vrcholí, v Jihočeském postupuje pomaleji. Nyní se pracuje na části Doubí–Soběslav, kde bude hotovo v roce 2023, ale chybí zásadní úsek Nemanice–Ševětín na Českobudějovicku. Zahájení je ovšem ještě hodně daleko.

„I na této části počítáme se zdvoukolejněním a součástí jsou také dva opravdu velké tunely: Chotýčanský a Hosínský (5 a 3 km, pozn. red.). Pokud to půjde dobře, mohla by tato stavba začít v roce 2023,“ odhadl náměstek ředitele SŽ.

Po dokončení modernizace budou vlaky z Budějovic do Prahy a zpět jezdit 90 minut, dnes jsou to minimálně dvě hodiny.