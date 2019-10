Koleje se vyhnou domům v Soběslavi, železnice bude kopírovat dálnici D3

Když vlaková souprava opustí nádraží v Soběslavi, směrem na Prahu už nepojede pomalu mezi domy. Stočí se směrem k dálnici D3, zaboří se do tunelu a za chvíli dosáhne rychlosti 160 kilometrů za hodinu.

Ve středu na Táborsku začala stavba další části železničního koridoru na trase z Českých Budějovic do hlavního města. A kromě většího komfortu pro cestující a zrychlení se díky tomu změní i život části obyvatel Soběslavi. Nový úsek povede mimo město.

Náklady stavby přesahují 4,3 miliardy korun bez daně a práce potrvají do jara roku 2023. Vznikne 8,8 kilometru dvoukolejné trati.

„Vzhledem k tomu, že povede z velké části v nové trase, bude mít akce minimální dopad na cestující,“ upozornila Radka Pistoriusová, mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Modernizovaný úsek Soběslav–Doubí bude většinou kopírovat dálnici. To umožní zvýšení rychlosti na 160, výhledově až na 200 kilometrů za hodinu. Přidání druhé koleje také znamená, že odpadne křížení vlaků v Soběslavi a Roudné.

„Touto částí jsme zahájili předposlední úsek koridoru mezi Prahou a Budějovicemi. Nyní zbývá ještě přestavba ze Ševětína do Nemanic na Českobudějovicku. Po nedávném potvrzení územního rozhodnutí Jihočeským krajem jsme se posunuli v přípravě,“ sdělil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Předpokládá, že u Nemanic by se mohlo začít pracovat za tři roky.

Rozestavěné jsou ještě další dvě místa, ze Sudoměřic u Tábora do Votic a pak pražská část u Hostivaře. Zbytek koridoru je hotový, celý by mohl být dokončený podle odhadů SŽDC mezi lety 2027–2029.

Stavbu Soběslav–Doubí má na starost sdružení firem Strabag, Eurovia CS a Metrostav. Ve stanici Soběslav zruší železniční přejezd a nahradí ho podchodem pro pěší. Brzy po výjezdu z města bude následovat 370 metrů dlouhý Zvěrotický tunel. Na něj naváže přemostění Černovického potoka o délce 830 metrů, další most s délkou 263 metrů překoná Kamenný rybník.

Další zajímavostí je most nad železnicí v lokalitě Hluboká, který poslouží jako přechod pro zvěř. Za zastávkou v Doubí se trať napojí na již zmodernizovaný úsek.

Na nové trati nebudou žádné železniční přejezdy. Výluky v době výstavby budou nutné až při napojování nové části železnice.

Starosta Soběslavi Jindřich Bláha je rád, že se nová železnice vyhne městu. „Územní plán nejdříve počítal se stejnou stopou. Ale v místě je docela hustá zástavba, jsou tam křížení se silnicí a přírodní rezervace. Proto je dobře, že nakonec vede u dálnice,“ pochvaloval si starosta.

Navíc už nyní vedení města počítá s tím, že pro opuštěnou část železnice najde využití. „Nechali bychom odstranit koleje, některé náspy a postavili cyklostezku. Vedla by od přírodní památky Nový rybník přes Klenovice do Roudné, kde se napojí na již existující cyklostezku,“ upřesnil Bláha.

Předpokládá, že se časem podaří dotáhnout převod pozemků tak, aby se město mohlo do akce pustit co nejdříve po dokončení stavby nové trati.

Chtějí záchytné parkoviště

Do Soběslavi už od jihu vedou nové koleje a stejně tak je opravené i nástupiště. Naopak výpravní budova příliš lichotivě nevypadá, stejně jako přilehlé autobusové nádraží. I s tím mají na radnici plány a chtějí vytvořit nový dopravní terminál, jaký bude brzy hotový třeba v nedalekém Veselí nad Lužnicí, kde oba areály spojují do jednoho.

„SŽDC při modernizaci postavila vlastní budovu a České dráhy jako vlastníci už nemají zájem o rekonstrukci historického objektu. Proto jsme projevili zájem, že bychom ho koupili. Pak bychom ho opravili a doplnili o terminál,“ vysvětlil starosta Bláha.

Místo autobusového nádraží má být záchytné parkoviště a kryté autobusové stání by bylo přímo u vlakového nádraží. Do tří až čtyř let může být hotovo.