Vlakem k Jadranu. Dopravce spojem do Chorvatska narazil na zlatou žílu

Během následné důkladné sprchy na hotelovém pokoji jsem přemítal, co se to vlastně událo. Čeho jsem byl svědkem? Šéf RegioJetu Radim Jančura vlakovým spojem do Chorvatska narazil na zlatou žílu, která bude proudit nejen tuto sezonu.

Lístky mizely rychlostí prodeje lístků do Dejvického divadla a není divu. Za málo peněz hodně muziky. Kupé s lůžky, kupé pro šest či open space, z těchto tří možností si mohli Češi toužící po dovolené u Jadranu vybrat. Cena však u žádné varianty nepřesáhla hranici tisíc korun.

Počáteční servis se tolik nelišil od běžných spojů Praha–Ostrava. Tradiční trio „káva, čaj, mošt“ se dostalo ke každému klientovi a i v pozdních večerních hodinách si bylo možné objednat cokoli z nabídky občerstvení.

Objednávky nám byly přineseny přímo na místo a pro nedočkavce byl k dispozici i bar s výdejem kávy i dortíků. Před půlnocí to u něj sice vypadalo jako na party v Riegrových sadech, což se však dá vzhledem k počtu lidí na palubě pochopit. Pro většinu cestujících začala dovolená odjezdem z hlavního nádraží v Praze, dobře organizovaný servis a uvolněná atmosféra tomu napomáhaly.

Otázkou zůstává, zda jsou tyto spoje vhodné pro rodiny s malými dětmi. Na palubě se vyskytlo hned několik párů s ročním dítětem. Jejich výpady vůči hlučícím dovolenkářům postávajícím na chodbě byly pochopitelné.

Cestující vítal ministr V Rijece vítal vlak s asi 500 turisty z Česka a Slovenska chorvatský ministr turistiky Gari Capelli. Autobusy pak z nádraží rozvezly turisty do letovisek na pobřeží Jadranu. Soukromý vlakový dopravce RegioJet oznámil, že od 11. července bude spoje do Chorvatska vypravovat každý den až do konce prázdnin. Zatím budou jezdit jen v úterý, v pátek a v neděli. (Zdroj: ČTK)

Určitě záleží na tom, jak je vaše dítko během spánku imunní vůči hluku a zda se vyspí i na tvrdém lůžku. Pokud tyto předpoklady splňuje, neměl by pro vás být tento spoj úplné tabu. Minimálně ušetříte.

Překvapila nás všeobecná informovanost a připravenost cestujících ohledně protikoronavirových opatření v Chorvatsku. Zásoba roušek, dezinfekční gely, absencí čehokoli z této výbavy nikdo z pasažérů netrpěl. Na obeznámenost s konkrétními pravidly prevence v Chorvatské republice kladla velký důraz i společnost RegioJet, která svým klientům poskytla všechny potřebné informace.

Zakončeme tento report příjemnou součástí každého cestování, jídlem. Každý z cestujících si mohl s několikatýdenním předstihem online objednat jídlo, které si ve vlaku přeje. Pravda, pořád se jedná o studenou kuchyni, avšak vůně řízků linoucí se vagóny nás ujišťovala, že my Češi se o sebe umíme postarat i sami.