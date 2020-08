Nejslabší začátek letní sezony. Letiště zažilo propad o 87 procent

„Během července se na pražském letišti realizovalo celkem 4 738 letů, v porovnání s předchozím měsícem se jejich počet více než zdvojnásobil,“ uvedla mluvčí letiště Kateřina Pavlíková.

Nejvíce lidí směřovalo do tradičních turistických destinací, konkrétně do bulharského Burgasu, Amsterdamu nebo do Heraklionu na Krétě. Řecko a Bulharsko spolu s Velkou Británií pak figurovalo i na třech prvních příčkách z hlediska zemí, kam se turisté z pražského Letiště Václava Havla nejčastěji vypravili.

Letecká doprava do Česka se po epidemii koronaviru zotavuje zatím jen pozvolna. V červenci, kdy ještě neplatil stanovený seznam bezpečných zemí, se počet pasažérů na pražském letišti meziročně smrskl o téměř 98 procent na 38 tisíc cestujících. O měsíc dříve ale byly statistiky ještě smutnější. S necelými osmi tisíci cestujícími nedosahoval proud pasažérů procházejících největším tuzemským letištěm ani jednoho procenta obvyklého stavu před koronavirovou karanténou.

Současný nárůst cestujících přesto považuje letiště za povzbudivý a očekává, že počty cestujících z srpen opět o něco narostou. Během příštích týdnů by se počet linek měl rozšířit na 80 včetně tří dálkových linek. Ke katarskému Dauhá a Dubaji ve Spojených arabských emirátech se totiž od pátku 21. srpna obnoví spojení Korean Air do jihokorejského Soulu.

„Od září se vrátí další přímé linky Českých aerolinií, konkrétně do Varšavy, Bruselu, Milána a Boloni. Letecká společnost Finnair spustila prodej na lety do Helsinek od 3. září 2020,“ dodala Pavlíková.

To odpovídá zhruba polovině destinací, které letečtí dopravci nabízeli během loňské letní sezony, která byla z pohledu poptávky po letecké dopravě rekordní.