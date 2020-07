Kam v srpnu doletíme? Z Prahy už do světa létá polovina spojů

, aktualizováno

Leteckých spojů znovu přibývá, z Česka se létá do 36 zemí, především těch evropských. Pokud se nezhorší epidemiologická situace nové spoje by měly přibývat. Naopak ani do konce roku se pravděpodobně nepodaří obnovit lety do Spojených států amerických nebo Kanady, nelétá se zatím ani do Ruska a Číny.