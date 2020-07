Pražské letiště chytá druhý dech. Korean Air obnoví linku z Prahy do Soulu

Korejský dopravce bude do Prahy létat vždy v pátek, zpět se bude vracet v sobotu. Na všechny lety bude nasazovat letadla typu Boeing 787-9 Dreamliner, který má kapacitu 269 cestujících.



Jde tak o čtvrtou dálkovou linku na pražském letišti, která bude obnovena po koronavirové krizi. Jako první začal létat Qatar Airways do Dauhá, od srpna obnoví své lety do Dubaje také Emirates a flydubai. Před krizí v Praze fungovalo 15 dálkových linek do destinací Severní Ameriky a Asie. Do Soulu ještě na začátku roku létaly i ČSA, ty už ovšem linku zřejmě neobnoví.

V současnosti má pražské letiště potvrzeno obnovení letů do téměř 80 destinací od 32 dopravců. Během krize z Prahy létaly pouze dvě pravidelné linky, a to do Minsku a Sofie.

Kvůli krizi se výrazně snížil i počet cestujících, za pololetí jich letiště odbavilo přes 2,55 milionu cestujících, meziročně o téměř 5,3 milionu méně. V posledních týdnech provoz mírně roste, za celý rok by podle současného vývoje mohlo letiště odbavit celkově 5,5 milionu lidí. Loni letiště odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících.