VIDEO: Pardubické letiště znovu ožilo. Letělo se do Španělska i Bulharska

Po nekonečných patnácti týdnech opět ožila odbavovací hala pardubického letiště.

Ze španělského Alicante se včera do České republiky vrátilo prvních 80 lidí, dalších sto pak letělo opačným směrem. Byť terminál Jana Kašpara po koronaodstávce už zase funguje, k normálu má situace stále hodně daleko. „Domnívám se, že nyní už máme přílety a odlety na takových 70 procent zajednané,“ řekla ředitelka East Bohemian Airport (EBA) Hana Šmejkalová.

Cestující vstoupili do terminálu v rouškách, které si museli ponechat i v letadle. Zaměstnanci letiště měli roušky, obličejové štíty a rukavice, v terminálu byla k dispozici dezinfekce. Lidé se ovšem i tak na dovolenou po nouzovém stavu těšili. „Měli jsme letenky na duben, které nám zrušili. Čekali jsme na otevření letů v létě. V Alicante máme letní bydlení. Budeme sportovat, chodit na výlety,“ řekla cestující Veronika Witmanová.

Obavy z koronaviru si nepřipouští, jako všichni i ona musela se synem a partnerem dodržovat hygienická opatření. „Příjemné to není, ale musíme to vydržet,“ řekla.

Linka do Alicante bude létat v červenci jednou týdně, v srpnu pak dvakrát. Tolikrát bude letiště odbavovat také lety do Bulharska, a to od dvou cestovních kanceláří - VVV tour a Krasim tour ve spolupráci s cestovní kanceláří Fischer. „Velmi si jejich odvahy vážím, že šly do rizika. Zatím vypadá zájem velice dobře. První sobotní let byl plně obsazený,“ řekla Šmejkalová.

Letiště přišlo o 150 letů

Letiště přišlo od března o 150 letů. Kromě těch do Alicante, které byly plánovány na začátek března, také o ruské charterové lety z Petrohradu a Moskvy a o lety společnosti SkyUp z Kyjeva.

„Odhad ztrát tipujeme na 40 milionů korun, v tom jsou ještě odpisy, takže finanční ztráty budou nižší,“ řekl předseda představenstva East Bohemian Airport Petr Juchelka s tím, že společnost bude žádat o pomoc, která pomůže vykrýt ztráty, jež kvůli koronaviru vznikly.

Finančně však může pomoci i to, že od 1. září otevře letiště dvě nové linky, které bude zajišťovat dopravce z Maďarska Wizz Air. „Tato společnost okamžitě začala rozlétávat linky, které my potřebujeme, tedy do střední a východní Evropy,“ řekla ředitelka Šmejkalová.

Cestující bude přepravovat na Ukrajinu, a sice třikrát do Lvova a Kyjeva. Tentokrát ale budou letadla přistávat v jiném vzdušném přístavu, než na který byli cestující zvyklí. Letadla budou totiž nově dosedat na letiště Žuljany, které je v centru hlavního města Ukrajiny.

„Tam se dá přestoupit do dalších destinací a já myslím, že je to správný směr nabízet cestovním kancelářím služby našeho letiště,“ řekl krajský radní pro dopravu Michal Kortyš a dodal, že pokud by bylo třeba ještě letišti ze strany Pardubického kraje jako třetinového akcionáře pomoci, doporučil by svým kolegům v krajské radě, aby firmě EBA peníze poskytli.

Čeká se, co bude s lety do Kyjeva

Kromě společnosti Wizz Air, která spustí své linky v září, nyní pardubické letiště čeká, jak se zachová SkyUP s lety do Kyjeva a zda se podaří od října obnovit lety Rossiya Airlines.



EBA chce na letiště dostat i další dopravce. Zejména v době pokoronavirové by si cestující podle Šmejkalové mohli raději kvůli své bezpečnosti vybrat pardubické regionální letiště k vycestování do zahraničí. „Takové menší letiště je z jejich osobního pocitu mnohem komfortnější než ta větší. Věřím tomu, že se nám podaří ještě nějaké dopravce získat,“ řekla Šmejkalová.

Letiště mělo v letošním roce odbavit 200 tisíc lidí, kvůli koronaviru tato hranice ale nepadne. Malá letiště nyní bojují o to, aby dokázala, že mají vůbec svůj smysl. „Jsme tu pro naše regiony, které pomáháme rozvíjet,“ dodala Šmejkalová.

Letiště v uplynulých měsících, kdy byly zavřené hranice, tak zcela prázdnotou nezelo. Odbavovalo nákladní letadla, malé letouny i zásilky roušek a respirátorů z Číny.