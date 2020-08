Další zádrhel s novou ranvejí na Ruzyni. Nesmí pokračovat územní řízení

Územní řízení na stavbu nové ranveje na pražském Letišti Václava Havla nemůže pokračovat. Nejvyšší správní soud zamítl žádost letiště na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Tu podalo letiště společně se Středočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic poté, co krajský soud zrušil aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje, v nichž se vymezovala plocha pro stavbu ranveje.



Vyplývá to z usnesení, které je dostupné na webu Nejvyššího správní soudu. Meritorně o kasační stížnosti soud dosud nerozhodl.

Proti stavbě nové ranveje se zatím úspěšně brání pražské městské části Nebušice a Suchdol, jejichž obyvatele provoz letiště zatěžuje. Krajský soud zrušil aktualizaci kvůli tomu, že kraj nezohlednil některé zdroje hluku a emisí. Stavbu dráhy mělo letiště naplánovanou na rok 2025, cílem bylo zvýšit kapacitu letiště. Vedle stavby nové ranveje za devět miliard chystá letiště rozšíření druhého terminálu za 16 miliard korun. To by mělo být dokončeno do roku 2028.

Krajskému soudu vadilo především nedostatečné zhodnocení možné kumulace dopadů z provozu na nové dráze a na blízké železnici a dálnici. V zásadách podle soudu schází vyhodnocení dopadů na hlučnost a ovzduší v okolí.

Letiště usiluje o stavbu nové ranveje dlouhodobě a argumentuje nutností zvýšit kapacitu. Například loni se dostalo na hranu kapacity, protože odbavilo rekordních 17,8 milionu cestujících. Letos to bude kvůli pandemii covidu-19 násobně méně.

Podle dřívějšího vyjádření starosty Nebušic Viktora Komárka nelze bez řádného posouzení všech negativních vlivů na životní prostředí o další dráze ruzyňského letiště rozhodovat. Starosta Suchdola Petr Hejl označil projekt paralelní dráhy za přežitý.