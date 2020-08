Tunisko zpřísňuje opatření. Od turistů bude chtít test na koronavirus

„Žádný cestující nebude moci vstoupit do Tuniska, aniž by předložil negativní test na koronavirus, a to bez ohledu na zemi původu,“ řekl ve středu na tiskové konferenci tuniský ministr zdravotnictví Muhammad Habíb.

Tunisko rozděluje země podle rizika nákazy virem covid-19 do tří skupin - zelená bez opatření při vstupu do země, oranžová - cestování je možné s určitými omezeními, a ostatní země, ze kterých není možno do Tuniska cestovat za turistickým účelem.

České cestovní kanceláře obnovily lety do Tuniska v sobotu. Česká republika byla zařazena do oranžového seznamu. Individuální cestující měli povinnost předložit negativní test na koronavirus ne starší 72 hodin. Češi, kteří do země přijeli v rámci organizované turistiky, se ale nemusí ani nadále prokazovat negativním testem na covid-19.

V Tunisku se od počátku pandemie covidu-19 dosud potvrdilo na 2 310 nakažených koronavirem SARS-CoV-2 a 57 úmrtí v souvislosti s nákazou. V posledním týdnu tam zaznamenali výrazný nárůst odhalených případů za den, větší než koncem března, kdy byla dosud situace nejhorší. V úterý se tam potvrdilo 129 nakažených, což je nejvíce od počátku pandemie. Koncem března se denní nárůsty pohybovaly v desítkách případů (maximálně to bylo šest desítek denně).



Na dodržování karantény dohlíží v Tunisku robot: