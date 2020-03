Aerolinky čekají ztráty kvůli koronaviru. Přijít mohou o 113 miliard dolarů

13:20 , aktualizováno 13:20

Přerušený provoz s Čínou, Itálií a dalšími destinacemi a také obecně menší chuť do létání kvůli šíření koronaviru. To vše sráží poptávku po nákupech letenek. Osobní letečtí dopravci spojení v Mezinárodním sdružení pro leteckou dopravu IATA očekávají značné ztráty. V černém scénáři by mohli dohromady tratit až 113 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 2,5 bilionu korun.