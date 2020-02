První třída za cenu turistické. Novozélandské aerolinky zavedou postele

11:26 , aktualizováno 11:26

Letecká společnost Air New Zealand přišla s unikátním řešením pohodlí pasažérů během dálkových letů. Od příštího roku plánuje instalovat do svých letadel patrové postele, díky kterým bude možné cestovat vleže i v turistické třídě. Lůžka aerolinky doposud nabízely pouze v byznysové či první třídě.

Společnost Air New Zealand instaluje do svých letadel patrové postele. | foto: Air New Zealand