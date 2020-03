Dopravci se odstřihávají od Itálie. Spoje ruší Regiojet i ČSA

Žluté autobusy překročí italské hranice naposledy v tomto týdnu. Další spoje až do 31. března firma Radima Jančury ruší.

Stopku dostaly autobusové linky Praha–Brno–Benátky–Řím a zpět a Praha–Miláno a zpět. Zákazníci mají šanci buď odjet a vrátit se v tomto týdnu, a pokud jim termín nevyhovuje, dostanou peníze v plné výši zpět. To znamená, že dopravce si nebude účtovat stornopoplatky, a to u všech cest s termínem jízdy do 31. března.

„Poslední pravidelný autobusový spoj RegioJet do Itálie bude odjíždět v pátek tento týden. Dopravce přijal preventivní opatření týkající se provozu těchto spojů. Postup konzultujeme také s hygienickou službou České republiky, se kterou je RegioJet v kontaktu,“ uvedl mluvčí Aleš Ondrůj. Jiné spoje RegioJet zatím omezovat nebude.

Podle firmy jde o preventivní opatření. „Nejedná se o reakci na pokles poptávky, jakmile bude situace příznivější, jsme připraveni spojení obnovit v plném rozsahu,“ dodal Ondůj.

Firma paralyzovala šest spojů týdně, z toho dva ve směru Praha–Řím a zpět a jeden ve směru Praha–Zurich–Miláno a zpět. Druhý zmíněný spoj bude dále provozován v úseku Praha–Zurich.



Na kulminaci epidemie koronaviru zareagovaly v pondělí také České aerolinie. V reakci na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu dopravce ihned pozastavil pravidelné letecké spojení z Prahy do italských destinací Milán a Boloňa. Opatření trvá až do 6. dubna 2020.

„Další úpravy budou záviset na situaci a doporučení Bezpečnostní rady státu,“ uvedla mluvčí Vlaďka Dufková.

ČSA už minulý týden v reakci na rostoucí obavy v souvislosti se šířením koronaviru přistoupily k preventivnímu opatření a pozastavily přímé letecké spojení mezi Prahou a jihokorejským Soulem.

Cestujícím dotčených letů umožní dopravce vrácení peněz v plné výši nebo přesměrování na lety s jinými dopravci.