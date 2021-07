EU plánuje zdanit letecké palivo. Jeho zatížení spotřební daní by létání po Evropě prodražilo řádově o stokoruny. Podle dopravních expertů se ovšem pouze tímto finančním nástrojem nepodaří splnit hlavní cíl, tedy přesunutí cestujících z letadel do mnohem ekologičtějších vlaků. K tomu by bylo zapotřebí cenu dopravy výrazněji vychýlit ve prospěch železnice.