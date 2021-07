Očkovaní vpřed. Letiště v Londýně zkouší „zrychlené pruhy“ pro naočkované

Novinku na londýnském letišti zkouší dopravci British Airways a Virgin Atlantic. Takzvané zrychlené pruhy po příletu budou platit pouze pro cestující z vybraných destinací, a to konkrétně z Atén, Los Angeles, Montego Bay a New Yorku, informuje The Guardian.

Takové oznámení přichází v době, kdy britský letecký průmysl zvyšuje tlak na ministry a požaduje cestování do Spojeného království bez nutnosti absolvovat karanténu ze zemí označených oranžovou barvou. Pro takové cestující nyní platí desetidenní karanténa.

Britský ministr dopravy Grand Shapps by měl představit podrobnosti ohledně takového režimu tento týden. Ministři údajně počítají s variantou, která by umožnila pasažérům, kteří přilétají ze zemí v tzv. oranžové zóně, upustit od nutnosti absolvovat karanténu, pokud již absolvovali obě očkovací dávky.

Na britském seznamu oranžových zemí jsou aktuálně oblíbené prázdninové destinace, jako je například Řecko, Itálie či Chorvatsko.

Certifikáty různého druhu

Na letišti budou akceptovány mezinárodně uznávané certifikáty o očkování, včetně aplikace NHS, očkovací karty CDC, americké očkovací certifikáty i EU digitální covid certifikát, informuje BBC.

„Tento pilotní program nám umožní ukázat, že kontroly ohledně očkování před odletem a po příletu mohou být bezpečně prováděny při odbavení, takže plně očkovaní cestující se mohou od 19. července vyhnout karanténě,“ řekl John Holland-Kaye, generální ředitel londýnského letiště Heathrow. Právě 19. července čeká Spojené království zrušení většiny pandemických opatření.

„Aby britské vlády využily výhod předního zavádění vakcín na světě, musí nyní jednat o odstranění izolace pro plně očkované cestující přijíždějících z „oranžových“ zemí, a to nejpozději do tuzemského znovuotevření 19. července,“ zmínil Shai Weiss, výkonný ředitel Virgin Atlantic.

„Spojené království již zaostává za USA a EU a další příliš opatrný přístup k mezinárodnímu cestování bude mít další dopad na hospodářské oživení a na 500 000 pracovních míst ve Velké Británii, která jsou v ohrožení,“ doplnil.

V úterý bylo ve Velké Británii hlášeno dalších 28 773 případů nákazy a 37 úmrtí do 28 dnů od pozitivního testu.