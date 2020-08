Ministr Havlíček řeší sedačkovné. Pomoci by mělo dopravcům bez zakázek

Podle mluvčího sdružení Česmad Bohemia Martin Felixe hrozí kvůli omezení cestování v souvislosti s pandemií krach až polovině tuzemských zájezdových dopravců. Jde zejména o malé rodinné firmy, které se ocitly v existenčních problémech. Zahraniční zájezdy či školní výlety jsou navíc kvůli covidu v ohrožení i v dalších měsících,“ uvedl Havlíček na svém Twitteru.

Dopravci by chtěli podobnou pomoc jako provozovatelé ubytovacích zařízení, jimž stát slíbil kompenzace za dobu, kdy museli mít kvůli opatřením proti koronaviru zavřeno. „Hotely dosáhly na státní podporu na každé lůžko, bylo by fér, kdyby dopravci dostali podporu na každý autobus, který provozují a nyní na něj nemají zakázky,“ říká majitel dopravní společnosti a autoškoly Šimara.



Ministr Havlíček se v televizi Prima vyjádřil, že s návrhem souhlasí a jednotliví dopravci by tak mohli dostat desetitisíce až statisíce korun. „Myslím, že v řádu stamilionů bych byl schopen dát dohromady. To samozřejmě musím ještě projednat s ministerstvem financí,“ řekl Primě ministr. „Osobně si myslím, že v průběhu druhé polovičky října, maximálně začátkem listopadu by mohli tyto zdroje vyzískat,“ doplnil.

Dopravní firmy přišly v letošním roce o třetinu zimní sezony, jelikož až do března měli nasmlouvané školní lyžařské kurzy, se zavřením škol až do konce školního roku přišli o dopravu školních plaveckých kurzů. Květen a červen jsou pak pro dopravce vrcholem sezony, protože školy měly nasmlouvanou dopravu na školy v přírodě, výlety a exkurze.

Karel Havlíček @KarelHavlicek_ "Sedačkovné." Po vzoru Německa připravujeme na https://t.co/gpREDBG6mg program pro téměř 2 tis zâjezdových dopravců. Jde zejm. o malé rodinné firmy,které jsou v existenčních problémech. Zahraniční zájezdy, školní výlety ad. jsou navíc kvůli Covid v ohrožení i v dalších měsících. oblíbit odpovědět

Dopravci, kteří se nevěnují i jiné činnosti, tak již půl roku neměli prakticky žádnou zakázku. Většina z nich jsou navíc vedeni jako společnosti s ručením omezeným a tím pádem neměli nárok na koronavirovou „pětadvacítku“.

„Když nejsou zakázky, nemůžou udržovat zaměstnance, ani s pomocí programu antivirus. Někteří využili odkladu splátek, ale odklad také netrvá věčně. Je to jen odsouvání problému,“ řekl mluvčí sdružení Felix.

Na rozdíl od od restaurací nikdo nevydal opatření, že se doprava nesmí provozovat, takže dopravci byli jedni z mála, kteří bez omezení mohli fungovat. Problém však je, že ačkoliv teoreticky se činnost vykonávat dala, zakázky nepřicházely a bez zákonného omezení majitelé ani řidiči nemohli dostat ani kurzarbeit.



„Pokud se nepoukáže na problémy příležitostné dopravy, pomoci se nedočká a hrozí ji kolaps. Skončí mnoho firem, čímž se zmenší konkurence, vzrostou ceny a dopravní služby nebudou dostupné pro školy a sportovní oddíly. Z příležitostné dopravy se stane okrajový obor poskytující luxusní služby úzkému okruhu zájemců,“ říká Šimara.



V Česku krize zasáhla podle sdružení Česmad Bohemia kolem 2 000 zájezdových dopravců provozujících dohromady asi 9 000 autobusů. V současnosti mají autobusoví dopravci zhruba pětinu obvyklého počtu zakázek.



„Kdo přežil do konce prázdnin a těšil se naději, že se vše vrátí k normálu a zase začneme jezdit plavání, adaptační školní pobyty a exkurze, nyní se dočkal dalších rušení objednávek, neboť ministerstvo školství nedoporučuje hromadné školní akce a obecně panuje strach z toho, co zase bude zakázáno,“ dodává Šimara.

Činnost a přítomnost dopravců na trhu podle něj rozhodně není zbytná. „V tomto oboru podnikám deset let, a byť se doprava potýkala s nějakými dílčími problémy, které způsobovala zejména nedokonalá legislativa a nekoncepční kroky vlády, jako například až nesmyslná podpora linkové dopravy ve formě 75procentní slevy některým skupinám obyvatel, obor fungoval ke spokojenosti široké veřejnosti i provozovatelů dopravy a nebyl rozhodně takto odsouzen k zániku,“ uzavírá Šimara.