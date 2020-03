Pražský dopravce přepočítává řidiče, někteří po návratu z Itálie nejezdí

Okolo páté hodiny odpoledne se k situaci vyjádří i Bezpečnostní rada hlavního města Prahy. Její jednání je svoláno na 15.30 hodin, poté bude následovat tisková konference.

“Zjišťujeme podrobnosti k dnes přijatým mimořádným nařízením. Gesčně příslušné odbory magistrátu připravují podklady k jednání Bezpečnostní rady hlavního města Prahy včetně možných dalších opatření,“ sdělil primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Protože základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy od středy ruší výuku, mohl by Ropid například upravit jízdní řády podle prázdninového provozu.

Pomohlo by to i proto, že dopravní podnik se dlouhodobě potýká s nedostatkem řidičů. Navíc někteří řidiči byli během jarních prázdnin v Itálii a platí pro ně čtrnáctidenní karanténa. Zatím není jasné, kolika řidičů se to týká.

„V této chvíli vyhodnocujeme, jak se zavedená opatření mohou projevit na možnosti řidičů jít do práce. Také proto, zda nebudou muset hlídat děti,“ řekl iDNES.cz Martin Šubrt, náměstek ředitele organizace ROPID.

Podobně hodlá situaci řešit i Brno. Primátorka Markéta Vaňková se nechala podle ČTK slyšet, že kdyby doma s dětmi zůstalo mnoho řidičů MHD v Brně, jezdila by MHD v delších intervalech.

Dopravní podnik už dříve několik opatření proti šíření nového koronaviru v městských hromadných prostředcích. Například u souprav v metru a v tramvajích se od minulého týdne otevírají všechny dveře automaticky. Cestující tak nemusí sahat na tlačítka na dveřích.

Interiéry všech autobusů a tramvají jsou také denně dezinfikovány ozonem. V jednání je dezinfikování v soupravách metra, kde se zatím pouze zvýšila frekvence čištění madel, klik a záchytných tyčí.

„S ozonizací autobusů jsme začali o víkendu v garážích na Kačerově a dnes v Řepích, kde se prioritně zaměříme na autobusy, které jezdí na linkách na/z Letiště Václava Havla Praha. Další garáže budeme postupně přidávat,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.



Dvanáctimetrový autobus je dezinfikován asi třicet minut a dalších třicet se musí interiér vyvětrávat. Denně je tak ošetřeno 40 autobusů.

Dopravní podnik také testuje novou antibakteriální a antivirovou dezinfekci na principu nanopolymerů.

