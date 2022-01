Jsme připraveni zvýšit částku podpory na bydlení, uvedl ministr Jurečka

„Je možné, že dva a půl ani tři miliardy stačit nebudou, ale jsme připraveni zvýšit částku,“ uvedl Jurečka. K příspěvku na bydlení by se podle ekonomky Evy Zamrazilové mohla dostat až pětina domácností. Je však nutné počkat, jak bude vypadat cena energií v dalších měsících. Odpuštění DPH z energií, který plánovala minulá vláda, by podle ní bylo mnohonásobně dražší, dostat by se mohlo až na 25 miliard.

„Místo plošné pomoci chceme pomáhat adresně, chceme pomáhat konkrétně a chceme se zaměřit přesně na ty lidi, kteří jsou postiženi energetickou chudobou,“ řekl dříve premiér Petr Fiala. Adresná pomoc podle něj méně zatíží státní rozpočet.

Vláda podle Fialy v prvním týdnu v lednu schválí rozšířený příspěvek na bydlení. Lidé by pak měli mít nárok na čerpání až tři měsíce zpětně. „Počítáme s tím, že výrazným způsobem navýšíme normativ u příspěvku na bydlení, to by mělo u naprosté většiny domácností pokrýt náklady. Tam, kde by mantinely nestačily, dostanou domácnosti mimořádnou pomoc,“ doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Podle odborů tato částka však stačit nebude. „Pan ministr bude muset otevřít diskuzi o všech dávkách, které souvisí se špatnou situací lidí,“ míní předseda odborů Josef Středula. „Jestliže myslíme vážně, že občanům pomůžeme, musíme myslet na všechny životní situace.“

Soudci musí být solidární, míní Jurečka

Jurečka zároveň odmítl stanovisko ministra pro legislativu Michala Šalomouna, že zmrazení platů soudců může být v rozporu s ústavním pořádkem. Situace je podle něj jiná než v předchozích případech, protože tentokrát si platy zmrazují i politici.

Vláda ve středu schválila návrh na to, aby platy politiků, soudců a státních zástupců zůstaly od února stejně vysoké jako loni. Šalomoun varoval před tím, že vzhledem k zásahu do platové základny soudců se návrh dostává do možného rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Sněmovna se bude věcí zabývat příští týden, patrně hned v úvodu schůze ve zkráceném jednání ve stavu legislativní nouze.

„Já bych chápal výtky soudců a státních zástupců, kdyby to bylo tak, že bychom neudělali žádný zásah do platů ve veřejné sféře. Kdybychom my jako sami politici řekli, že si nezmrazujeme, a udělali to jenom výběrově vůči soudcům a státním zástupcům. Pak bych se vsadil, že to Ústavní soud smete a shodí. Ale taková situace fakt není,“ prohlásil k tomu nyní Jurečka.

Důchody bude nutné zvýšit zřejmě již v červnu

Předmětem debaty bylo také nutné zvyšování důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí zatím počítalo v rámci mimořádné valorizace se zhruba 12 miliardami korun a se zvýšením důchodů od července. Jurečka odmítl sdělit, kolik peněz bude jeho ministerstvo požadovat navíc při jednáních o rozpočtu na letošní rok.

„Ta inflace je rychlejší, než se čekalo. Pokud v lednu bude inflace více než 6,6 procenta, potom valorizace bude spuštěna už v červnu, původně se počítalo až v červenci,“ uvedla Zamrazilová. Ekonomové v lednu dokonce nevylučují inflaci i vyšší než osm procent.

Zamrazilová zároveň podpořila adresnou pomoc v případě rostoucích cen energií. Vláda schválila tento týden zvýšení příspěvku na bydlení, který by mohl podle ní vyjít státní rozpočet na pět až šest miliard korun. Plošná pomoc v podobě odpuštění DPH u energií na celý letošní rok by připravilo státní rozpočet o 25 miliard korun. „Celé to odpuštění šmahem pro celý rok pro všechny by stálo minimálně 25 miliard korun. Takže tady jestli to bude pět nebo šest miliard, tak je to výhodnější cesta pro rozpočet,“ uvedla Zamrazilová.

Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly je sice adresná pomoc v pořádku, ale pomoc není podle něj dostatečná. „Nestačí jen příspěvek na bydlení, musíme se podívat i na další dávky. Je třeba otevřít diskusi o všech dávkách, které souvisí se špatnou situací lidí,“ uvedl. Jurečka k tomu dodal, že vláda je připravena projednat například i otázku podpory kvůli dopadu růstu úrokových sazeb na domácnosti. Vláda chce podle Jurečky také pravidelně valorizovat klíčové podpory.

Zamrazilová dále v této souvislosti upozornila, že podle dat Českého statistického úřadu je příjmovou chudobou ohroženo jen asi deset procent domácností, což je podle ní rekordně nízká hodnota. Navíc podle Zamrazilové během pandemie stouply v průměru na každého obyvatele vklady o 55 tisíc korun. „U domácností peníze jsou, spotřeba ve třetím čtvrtletí vzrostla dvakrát tolik, než čekalo ministerstvo financí. Pokud bychom dále stimulovali spotřebu, tak budeme stimulovat i inflaci a ta je problémem a ovlivňuje finanční situaci domácností,“ uvedla.

Předsedkyně rozpočtové rady dále upozornila, že výdaje na mimořádnou valorizaci penzí a zvýšení příspěvku na bydlení nejsou v návrhu rozpočtu na letošní rok se schodkem 377 miliard korun, který připravila předchozí vláda Andreje Babiše. „Jestliže by byl rozpočet se schodkem 377 miliard korun schválen a připočteme k tomu ty věci, byli bychom pravděpodobně letos z hlediska schodku rozpočtu na tom hůře než v roce 2021. A dluh by v roce 2022 dosáhl až ke třem bilionům korun. Rozpočtové provizorium je tak mnohem menší zlo než uzákonit výdaje, co byly v rozpočtu s tím, že přijdou výdaje ještě další,“ uvedla. Schodek rozpočtu za loňský rok činil zhruba 420 miliard korun a státní dluh stoupl na 2,5 bilionu korun.

Podle dosavadního návrhu rozpočtu mělo ministerstvo práce v roce 2022 hospodařit s příjmy 582,2 miliardy a výdaji 740,6 miliardy. Do penzí mělo putovat 524,6 miliardy korun. Mimořádnou valorizaci důchodů nařizuje zákon, pokud růst cen za určité období dosáhl aspoň pěti procent. Přidání má následovat pátý měsíc po měsíci, v němž zvyšování cen pětiprocentní hranici překročilo.

V polovině listopadu tehdejší ministryně financí Alena Schillerová už uvedla, že mimořádné navýšení by mohlo u průměrného důchodu činit od 650 do 730 korun. U lidí s podprůměrnou penzí by byla částka nižší, lidé s nadprůměrným důchodem by si polepšili víc. Při mimořádné valorizaci se podle zákona zvedá zásluhový díl penze o tolik procent, o kolik rostly ceny. Na konci září starobní, invalidní a pozůstalostní důchody od České správy sociálního zabezpečení pobíralo 2,86 milionu lidí. Starobních důchodců a důchodkyň z toho bylo 2,38 milionu.