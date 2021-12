Příspěvek na bydlení se zvýší, vláda chce kompenzovat drahé energie

„Místo plošné pomoci chceme pomáhat adresně, chceme pomáhat konkrétně a chceme se zaměřit přesně na ty lidi, kteří jsou postiženi energetickou chudobou,“ řekl premiér Petr Fiala (ODS). Adresná pomoc podle něj méně zatíží státní rozpočet.

Vláda podle Fialy v prvním týdnu v lednu schválí rozšířený příspěvek na bydlení. Lidé by pak měli mít nárok na čerpání až tři měsíce zpětně. „Počítáme s tím, že výrazným způsobem navýšíme normativ u příspěvku na bydlení, to by mělo u naprosté většiny domácností pokrýt náklady. Tam, kde by mantinely nestačily, dostanou domácnosti mimořádnou pomoc,“ doplnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Na navýšení je potřeba novela zákona o státní sociální podpoře, kterou by vláda měla projednat 5. ledna. Kromě pokrytí nákladů způsobených drahými energiemi má novela rozšířit možnost příspěvku na bydlení i pro podnájemní bydlení, dosud se týkal pouze nájemního a vlastnického bydlení. Dopad na státní rozpočet má být 2,5 až tři miliardy korun.

Podle Jurečky budou mít na pomoc nárok domácnosti, kterým po zaplacení energií zůstane méně než 70 procent příjmu, v Praze méně než 65.