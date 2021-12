STALO SE DNES: Třetí dávka bude pro všechny 18+, Francie má rekord nakažených

Všem plně naočkovaným, kterým je víc než 18 let, se od 4. ledna otevře možnost naočkování posilující dávkou vakcíny proti covidu. Firmy budou od 17. ledna testovat všechny zaměstnance bez ohledu na to, jestli jsou očkovaní či nikoliv. Testování bude probíhat jednou za tři až pět dnů antigenními testy a bude hrazené. Po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.

Seškrtat dříve avizované zvýšení platů ve veřejné sféře se rozhodla vláda. Platy pracovníků v sociálních službách v příštím roce stoupnou o 700 korun. Zdravotníkům se vláda rozhodla platy zvýšit o šest procent a pedagogickým pracovníkům o dvě procenta. V případě státních úředníků a ústavních činitelů mají být dokonce platy na rok zmrazené. Odbory to kritizují.

Rekordní počet denního počtu nově nakažených ohlásí Francie, informoval ministr zdravotnictví Olivier Véran. Za jediný den tam přibylo přes 200 tisíc nově nakažených, což je nejen francouzský, ale i celoevropský rekord od počátku pandemie. Francie překonala své dosavadní maximum už v úterý, kdy laboratoře odhalily 179 807 nových případů koronaviru.

Soubor s opatřeními, která mají pomoct s vyrovnáním se s vysokými cenami energií, ve středu představila vláda. Zvýší se například příspěvek na bydlení, v souvislosti s tím se připravuje návrh novely zákona o státní sociální podpoře. Využít bude možné také mimořádnou okamžitou pomoc.

V letošním roce pravděpodobně opět klesla kriminalita. Od počátku ledna do konce listopadu policisté zaznamenali zhruba 142 500 trestných činů, tedy o 13 500 méně než ve stejném období loňského roku. Ze statistik zveřejněných na webu policie vyplynulo, že se snížil počet krádeží, majetkových trestných činů i obecné kriminality.