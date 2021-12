Francie oznámí 200 tisíc případů za den, evropský rekord od začátku pandemie

Tempo šíření nákazy je tak vysoké, že se podle Vérana koronavirus prokáže každou vteřinu v průměru u dvou lidí. Zatím podle něj však není situace taková, aby varianta omikron – která se rychleji šíří, ale má mírnější projevy – měla zásadní dopad na francouzské nemocnice.

Větší problémy způsobuje varianta delta a francouzský politik je očekává také od chřipkové epidemie, která podle něj tuto zimu bude velká.

Ministr také popisoval případy z nemocnic, kdy lidé, kteří jen těsně unikli smrti, dále odmítají existenci covidu, urážejí a napadají zdravotníky nebo si strhávají kyslíkové masky, protože nemoc považují za smyšlenku vlády.

„Neříkám to jako výhrůžku, jsem lékař a ke všem pacientům přistupuji stejně. Je ale jen malá šance, že se vám podaří proběhnout mezi kapkami deště, rozšíření viru už je příliš silné a nejnáchylnější k nákaze virem jsou neočkovaní lidí,“ uvedl Véran. Mezi hospitalizovanými na jednotkách intenzivní péče jsou sice lidé, kteří měli i posilující dávku očkování, ale 80 procent z pacientů na JIP jsou podle ministra zdravotnictví lidé s oslabenou imunitou.

Ve Francii se dosud nenechalo naočkovat pět milionů lidí, Véran je řadí do tří kategorií. Jsou mezi nimi lidé, kteří žijí v odlehlých oblastech a nemají přístup k informacím ani k očkování. Druhou skupinou jsou klasičtí odmítači očkování, kteří mnohdy popírají existenci covidu. Třetí skupinou jsou zejména mladí lidé, kteří žijí stejně jako dřív a covid v podstatě ignorují.

Právě na třetí skupinu se podle Vérana zaměřuje očkovací pas, který by ve Francii mohl nahradit dosavadní covidový pas, který zahrnoval i možnost testování. O zavedení nového dokumentu nyní jedná francouzská vláda a parlament.

Rekordní počty nakažených v posledních dnech zaznamenaly i Spojené státy. V posledním týdnu tam přibývaly odhalené nákazy koronavirem rychleji než v kterékoli předchozí fázi pandemie. Sedmidenní průměr se po úterku dostal nad 267 000 infekcí na den. Uvádí to deník The New York Times, v jehož databázi bylo dosud rekordní hodnotou 251 232 nákaz z 11. ledna.

Údaje Univerzity Johnse Hopkinse ukazují přes 265 000 průměrných infekcí. Počty hospitalizací a úmrtí spojovaných s covidem-19 jsou zatím oproti minulé zimní vlně výrazně nižší. Za novým nárůstem stojí do značné míry varianta omikron, v zemi však nadále silně působí také delta.

V Polsku zemřelo téměř 800 lidí s covidem za jediný den

Sousední Polsko eviduje 794 nových úmrtí s covidem-19. To je nejvíce ve čtvrté vlně pandemie, uvedl ve středu náměstek ministra zdravotnictví Waldemar Kraska. Vysoký počet zemřelých by však podle něj mohl být způsoben zpožděným hlášením těchto údajů kvůli vánočním svátkům. Náměstek šéfa resortu zdravotnictví zároveň informoval o 15 571 nově potvrzených infekcích koronavirem, což je oproti minulému týdnu pokles o zhruba 13 procent.

„Pokud hovoříme o čtvrté vlně pandemie, kterou vyvolala (koronavirová) varianta delta, výsledky ukazují, že se nacházíme na sestupné křivce. Ačkoliv je to stále vysoká úroveň. Co se týká počtu zemřelých, zdá se, že jsme na vrcholu,“ řekl Kraska televizi Polsat News.

Také v Izraeli začaly kvůli omikronu znovu růst počty nakažených, v pondělí jich přibylo přes 2 000. Hospitalizací ani vážných případů covidu-19 ale nepřibývá. Od začátku epidemie v devítimilionovém Izraeli zemřelo 8 243 lidí a nakazilo se přes 1,3 milionu. Třetí dávkou vakcíny je očkováno více než 4,2 milionu lidí, dvěma dávkami 5,9 milionu.

Počty nakažených v Austrálii rychle rostou

I Austrálie zaznamenává velmi rychlý růst nákaz koronavirem, což vedlo premiéra Scotta Morrisona k rozhodnutí svolat mimořádné jednání vlády. Chce na něm dohodnout nová pravidla zejména pro testování, aby se ulevilo laboratořím.

Nejlidnatější stát Nový Jižní Wales zaznamenal téměř dvojnásobek nově nakažených. Za den jich tam přibylo 11 000, zatímco o den dříve 6 000. Postižený je rovněž stát Viktorie, kde v úterý zjistili 3 700 nových případů, o den dříve jich tam bylo 1 000.

Morrison svolal vládu na čtvrtek a řekl, že je třeba pozměnit systém testování a přesněji definovat pravidla blízkého kontaktu s nakaženým. „Nemůžeme vyřadit z provozu všechny jenom proto, že byli na určitém místě v určitou dobu,“ řekl Morrison před novináři.

V Německu denní přírůstky nakažených klesají

V Německu naopak počet nových případů koronavirové nákazy dále klesá. Za posledních 24 hodin Institut Roberta Kocha zaznamenal 40 043 nově nakažených, zatímco před týdnem byl jejich počet o více než 5 000 vyšší. Institut nicméně varoval, že údaje nemusí poskytovat úplný obraz nynější situace, protože v době vánočních svátků klesl počet testovaných, napsal zpravodajský server Zeit Online.

Naproti tomu sousední Švýcarsko hlásí rekord. Za posledních 24 hodin podle agentury Reuters zaznamenalo 17 634 nových případů.

Hrozí tsunami případů po celém světě

„Delta a omikron dnes představují dvojitou hrozbu, která vede k rekordnímu počtu případů (nákazy) a k prudkému nárůstu počtu hospitalizací a úmrtí,“ řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal, že se kvůli souběhu šíření obou variant koronaviru obává „tsunami případů“ ve světě.

WHO se podle svého šéfa bude snažit dosáhnout toho, aby do konce první poloviny příštího roku bylo ve světě naočkováno proti covidu-19 alespoň 70 procent obyvatel. To by mělo přispět k ukončení akutní fáze pandemie.

Představitelé organizace ve středu znovu kritizovali bohaté státy za to, že dávají přednost přeočkování svých obyvatel před dodávkami vakcín do chudších zemí. Již dříve WHO uvedla, že tento přístup trvání pandemie fakticky prodlužuje.