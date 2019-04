Vejce klidně z klece, ale hlavně naše, tvrdí Češi. V obchodě je to jinak

15:25 , aktualizováno 15:25

Dvě třetiny Čechů při nákupu jednoznačně dávají do košíků česká vejce, uvádí průzkum agentury STEM/ MARK. Podle chovatelů je to však nesmysl a neodpovídá to realitě, kdy stále rozhoduje nízká cena.