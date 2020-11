Konec využívaní uhlí v Česku v roce 2038? Uhelná komise asi brzy rozhodne

O konkrétních preferovaných termínech útlumu v úterý však Havlíček hovořit nechtěl. Uvedl však, že komise nepodlehne ideologickému ani ekonomickému tlaku. Jako nejpravděpodobnější se podle ČTK jeví stanovení konce využívání uhlí v Česku na rok 2038.

„Pokud nebude nic mimořádného, počítáme s tím, že se jednání uhelné komise uskuteční ve čtvrtek 26. listopadu. S ohledem na to, že všichni disponují s požadovanými daty, a dále s ohledem na závěry uhelné komise a jednotlivých pracovních skupin je skutečně šance, že výstupem bude doporučení vládě časového jízdního řádu odstavování uhelných zdrojů. Do té doby nebudu komentovat všechny varianty, vnímám názory od roku 2030 až po rok 2045 a dále,“ uvedl v pondělí Havlíček.

Garantuji, že nepodlehneme ani ideologickému ani ekonomickému lobbingu a budeme rozhodovat na základě faktů, to je na realistickém plánu náhrady uhelných zdrojů. Karel Havlíček ministr průmyslu a obchodu

Zopakoval, že komise pracuje se scénáři konce využívání uhlí v letech 2038, 2033 a 2043. „Jako spolupředseda uhelné komise chci být maximálně objektivní, garantuji, že nepodlehneme ani ideologickému ani ekonomickému lobbingu a budeme rozhodovat na základě faktů, to je na realistickém plánu náhrady uhelných zdrojů,“ dodal ministr. Už dříve uvedl, že po doporučení uhelné komise bude mít konečné slovo vláda, a to do konce letošního roku.

Česká uhelná komise byla zřízena loni, je poradním orgánem vlády. Předsedají jí Havlíček a ministr životního prostředí Richard Brabec. Má 19 členů, mezi kterými jsou zástupci těžařů, akademici i ekologové. Mimo jiné mezi ně patří generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, předseda Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu Rostislav Palička nebo vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jan Rovenský.

Před ministerstvem životního prostředí v pražských Vršovicích v pondělí zahájili desetidenní protest ekologičtí aktivisté z organizací Fridays for Future, Univerzity za klima, Extinction Rebellion a Limity jsme my. Jejich cílem je přimět členy uhelné komise, aby doporučili co nejbližší termín konce využívání uhlí. Akce má skončit právě v předpokládaný den dalšího zasedání komise, 26. listopadu.