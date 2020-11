KOMENTÁŘ: Uhlí v Česku skončí. Ale kdy to bude?

Uhlí neskončí, uhlí tu bude, i když už my tu nebudeme. Otázka je jiná: budeme ho těžit a topit s ním tak dlouho, až tu bude v létě takové horko, že buď my se budeme chtít odstěhovat, anebo, a to je horší a pravděpodobnější, budou se k nám chtít stěhovat lidé ze zemí, kde vůbec nebude možné žít, kde totiž už neporoste nic, čím by se lidé živili.

Je doloženo, že evropské peníze určené zaostávajícím regionům se pak, po všelikém přesouvání (a jistě i švindlování) nakonec přidělí ve větší míře bohatším regionům než těm potřebným. Petr Pithart