Stát jde do boje se solí. Projekt přepíše pravidla pro kantýny a jídelny

ČR stále překračuje doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), podle které by měli dospělí jíst denně pět gramů soli, dvakrát až třikrát.

Před prázdninami si chtějí partneři projektu podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy vytipovat několik škol a restaurací. V nich budou zjišťovat, jaké množství soli je v pokrmech servírováno, přes léto pak navrhnou úpravu používaných potravin nebo změny příprav pokrmů. Po letních prázdninách se pak představí nové menu a zjistí se dopady do chodu míst s veřejným stravováním.

Stát doufá, že do roku 2030 sníží průměrnou spotřebu soli na 9,4 gramu na den a obyvatele, tedy že klesne o 4 gramy denně. Aktuálně muži snědí každý den 15,6 gramu a ženy 11,2 gramu soli. Doufá, že tak do budoucna dosáhne i menší mortality na kardiovaskulární onemocnění – a to o třetinu.

„Pokud se dodrží správný kulinářský postup, snížení objemu soli o čtvrtinu by konzument neměl senzoricky poznat. Často ale fungují i jednodušší opatření jako třeba nemít na stole automaticky slánku nebo v jídelním lístku označit méně slané pokrmy podobně, jako dnes běžně označujeme třeba vegetariánské pokrmy,“ popisuje restauratér a člen představenstva Hospodářské komory ČR Luboš Kastner.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka je špatné stravování faktorem, který je nejčastěji spojovaný s předčasným úmrtím. „V Česku má podle průzkumů na svědomí až 23 procent úmrtí přičemž průměr EU je 17 procent,“ dodává. Češi obecně omezují solení hlavně v dětských pokrmech, jinak podle průzkumů si každý desátý Čech automaticky dosolí jídlo předtím, než ho ochutná.