Sůl, cihly nebo beton. Startupy přicházejí s novými způsoby uchovávání energie

V západním světě začíná postupně růst zájem o skladování energie ve formě tepla. Odborníci pro britský portál The Guardian upozornili, že v tomto případě ke slovu přicházejí také každodenní suroviny, které teplo dobře zadržují. Několik prvních průmyslových podniků ve Spojeném království se snaží o přenesení těchto poznatků do praxe.

Skladování energie plní v praxi dvojí účel. V prvé řadě zaplňuje mezery v době, když zrovna nefouká vítr ani nesvítí slunce. Zároveň ale umožňuje domácnostem i podnikům nakupovat cenově přijatelnou energii mimo špičku a využívat ji až v době, kdy ji zrovna potřebují. Pokud má být přechod z fosilních paliv na obnovitelné zdroje efektivní a účinný, bez kvalitního skladování energie se síť podle expertů neobejde.

Průmyslové firmy se dlouhou dobu soustředily především na velké konvenční baterie, což se ale do budoucna může změnit. „Při všem vzrušení kolem bateriových technologií pro elektromobily lidé zapomněli na obrovskou poptávku po teple v případě průmyslu,“ říká Bjarke Buchbjerg, technologický ředitel společnosti Kyoto.

Využít se dá i sůl

Mezi klíčové hráče v uchovávání energie se řadí španělský gigant Iberdrola, který má s využíváním roztavené soli k ukládání tepla velké zkušenosti. Nyní v jeho režii začínají vznikat první speciální solné nádrže, které jsou napájené energií, a to v době, kdy jsou ceny nízké. Roztavená sůl je zvláště dobrá při udržování tepla při teplotách do 500 C. Na rozdíl od lithia či niklu je navíc sůl široce dostupná, snadno se těží a uchovává teplo s minimální degradací či toxickými vedlejšími efekty.

„Roztavená sůl bude důležitou součástí energetického mixu. Jde o fantastickou technologii,“ říká k problematice Robert Barthorpe ze sheffieldské univerzity.

V úvahu však připadají i cihly. Kalifornská společnost Rondo například tvrdí, že její tepelná baterie vyrobená z hromady cihel dokáže uchovávat energii za poloviční cenu než jiné konkurenční baterie. Její systém shromažďuje obnovitelnou energii a přeměňuje ji na teplo pomocí elektrických prvků, které se podobají těm používaných v toustovačích.

Vedení podniku Rondo tvrdí, že cihly je možné zahřát až na 1 500 °C a následně si tuto energii uchovají až po dobu několika dnů, a to s menší než jednoprocentní ztrátou denně.

Do úvahy připadá i kapalný vzduch

Ve Spojeném království se firmy také obracejí k uchovávání energie pomocí kapalného vzduchu. Za technologií stojí vynálezce Peter Dearman, který ji prodal společnosti Highview Power. Ta v minulých měsících zahájila práce na 250MW zařízení poblíž Manchesteru, jež by mělo po dobu pěti hodin skladovat dostatek energie pro zhruba 50 000 domácností. „Potřebujeme mnoho různých forem skladování energie a já jsem přesvědčen, že kapalný vzduch bude jednou z nich,“ říká Dearman.

Mezi další firmy zabývající se alternativními tepelnými bateriemi patří švýcarská společnost EnergyNest, která pracuje se speciálně upraveným betonem. Německá společnost Lumenion pak ukládá energii do ocelových modulů o teplotě až 650 °C.

„Pokrok ve skladování bude mít zásadní význam při přechodu k levné, čisté a bezpečné obnovitelné energii,“ uzavřel pro The Guardian Greg Hands, bývalý britský ministr pro energetiku a změnu klimatu.